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Киноафиша Статьи Ждали 8 сезон «Сватов»? Получите и распишитесь хит от Okko: новые серии выходят уже в сентябре

Ждали 8 сезон «Сватов»? Получите и распишитесь хит от Okko: новые серии выходят уже в сентябре

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Родители родителей»

Очень похожий по вайбу проект.

Казалось бы, дети выросли, семейные заботы остались позади, а у бабушки с дедушкой наконец появилось время для себя. Но Соколовы из «Родителей родителей» слишком рано об этом мечтали. Okko показал трейлер второго сезона, и теперь героям придется на полгода превратить собственный дом в настоящий семейный лагерь.

Соколовы вместо Будько

Саша и Маша уже вырастили собственных детей и рассчитывали хотя бы немного пожить спокойно. Но молодые родители уезжают в длительную командировку, оставляя детей на попечение бабушки и дедушки.

Знакомая ситуация? Очень. Только если в «Сватах» Будько регулярно попадали в семейные передряги благодаря приездам детей и внучки, то Соколовы получают все проблемы сразу. Несколько поколений под одной крышей — это почти гарантированный рецепт для новых комедийных ситуаций.

А семья и без того разрослась

Причем второй сезон начинается далеко не с нуля. За предыдущие серии семейство Соколовых успело заметно увеличиться.

У Тимофея и Полины появился второй ребенок, Илья женился, а Макс, который предпочитал заниматься семейной пекарней, неожиданно привел домой Леру. Причем вместе с ней в доме оказался еще и ее десятилетний сын.

Теперь ко всей этой компании добавляются новые заботы, связанные с детьми. Судя по трейлеру, сценаристы решили сделать главным источником юмора именно попытки разных поколений ужиться в одном доме.

В главных ролях снова появятся Александр Самойленко и Мария Порошина, а также Александр Самойленко-младший, Никита Митасов, Артем Башенин, Анастасия Крылова, Алина Дулова и другие актеры.

Новые серии «Родителей родителей» выйдут на Okko 7 сентября. И после такой завязки сравнения со «Сватами» становятся еще более очевидными. Только теперь у Соколовых свой семейный хаос — и, кажется, спокойной старости героям придется подождать.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Родители родителей»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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