Зрители думали, что Антонина, но это не так: как на самом деле звали Тосю из «Девчат»

Если спросить, как зовут Тосю из «Девчат», большинство зрителей наверняка ответит: Антонина. Логика понятная — Тося действительно может быть ласковой формой этого имени. Да и в советском кино уже встречались героини с таким обращением. Например, Тося Буянова из «Москва слезам не верит» — полная Антонина.

Но с героиней Надежды Румянцевой всё совсем иначе.

Имя Тоси случайно раскрыли в фильме

На самом деле главную героиню «Девчат» зовут Анастасия Поликарповна Кислицына.

Её полное имя можно услышать примерно в середине фильма, когда лесорубы в столовой просят у Тоси добавку грибного супа. Среди них оказывается Филя — тот самый герой, с которым Илья спорил на шапку.

Филя обращается к поварихе по имени-отчеству, но Тося отказывает в добавке: ей ещё нужно накормить бригаду Ковригина. Получается, что зрители получают ответ буквально в одной короткой сцене, но многие просто не обращают на него внимания.

Возможно, новую повариху действительно представили коллективу именно так — по полному имени. А лесорубы, которые уже успели с ней познакомиться, запомнили необычное имя девушки.

В книге всё становится ещё очевиднее

Есть важная деталь и в повести Бориса Бедного, которая легла в основу фильма. Там имя героини также неоднократно упоминается.

Более того, есть сцена, где Тося сама называет своё полное имя. Илья и Сашка ходят по женскому общежитию и предлагают девушкам записываться в лесозаготовительные бригады. Тося неожиданно соглашается, но окружающие сомневаются, что она справится.

Это только сильнее задевает героиню. В ответ она уверенно заявляет: «Пиши: Кислицына Анастасия Поликарповна».

Так что никакая она не Антонина. Тося из «Девчат» — Анастасия Кислицына.

И, согласитесь, теперь некоторые сцены фильма звучат немного иначе. Особенно когда Филя обращается к ней: «Анастасия Поликарповна». Кажется, это одна из тех маленьких деталей советской классики, которые легко пропустить, даже если «Девчат» вы пересматривали десятки раз.

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