Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass in Astana on 20 August 2026 Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 14:10 from 1800 ₸ 16:10 from 2000 ₸ 18:10 from 2200 ₸ Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 14:20 from 2800 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 14:00 from 3200 ₸ 16:35 from 3200 ₸ 18:30 from 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 13:20 from 2400 ₸ 15:15 from 3000 ₸ 16:25 from 3000 ₸ 19:00 from 3800 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 17:20 from 2600 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D, RU 12:40 from 2200 ₸ 18:40 from 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 12:50 from 2700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 13:10 from 2700 ₸