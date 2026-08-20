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Kinoafisha Films Tom and Jerry: Forbidden Compass Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass (2025) in Astana today

Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass (2025) in Astana today

Tom and Jerry: Forbidden Compass
Tom and Jerry: Forbidden Compass Adventure, Animation, Comedy 2025 / China
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Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass in Astana on 20 August 2026
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
14:10 from 1800 ₸ 16:10 from 2000 ₸ 18:10 from 2200 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
14:20 from 2800 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
14:00 from 3200 ₸ 16:35 from 3200 ₸ 18:30 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
13:20 from 2400 ₸ 15:15 from 3000 ₸ 16:25 from 3000 ₸ 19:00 from 3800 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
17:20 from 2600 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D, RU
12:40 from 2200 ₸ 18:40 from 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
12:50 from 2700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
13:10 from 2700 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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