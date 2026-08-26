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Киноафиша Статьи До 12 серий будете гадать, кто убийца: в новом детективе НТВ со Смоляковым майора полиции обвиняют в ритуальном убийстве

До 12 серий будете гадать, кто убийца: в новом детективе НТВ со Смоляковым майора полиции обвиняют в ритуальном убийстве

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Наследник»

Такого вы еще точно не видели.

В Пермском крае стартовали съемки нового сериала «Наследник», и уже по завязке он выглядит довольно интригующе. Здесь есть влиятельная семья, таинственное убийство, провалы в памяти и герой, который постепенно начинает сомневаться даже в самом себе.

Когда главным подозреваемым становится полицейский

В центре истории — майор Максим Самойлов. Его отец — влиятельный бизнесмен и фактический владелец города Колчедар. Сам Максим мог бы спокойно заняться семейным бизнесом, но когда-то выбрал службу в полиции.

Вот только однажды его профессиональная жизнь переворачивается с ног на голову. Максима находят рядом с местом ритуального убийства молодой женщины. Главная проблема заключается в том, что он совершенно не помнит, что происходило с ним в последние часы.

Для коллег этого оказывается достаточно, чтобы начать подозревать самого Самойлова. Улики слишком убедительны, а провал в памяти выглядит скорее подозрительно, чем спасительно.

Чем больше воспоминаний — тем страшнее

Помочь Максиму пытаются сразу два близких человека — его влиятельный отец и возлюбленная Ирина. Особенно Ирина надеется, что сможет помочь мужчине восстановить события той самой ночи.

Но постепенно ситуация становится только запутаннее. Воспоминания возвращаются, и вместе с ними появляется гораздо более неприятный вопрос: а вдруг Максим действительно совершил это убийство?

Получается довольно интересная конструкция: герой должен доказать собственную невиновность, одновременно пытаясь понять, можно ли вообще доверять собственной памяти.

Что уже известно?

В главных ролях — Артем Крылов, Андрей Смоляков, Майя Вознесенская, Софья Володчинская, Александр Аверин, Павел Юдин, Дамир Миркамилов, Александр Хворов, Рамиль Сабитов и Константин Гацалов.

Всего в сериале будет 12 серий, поэтому история не закончится очередным расследованием за один-два эпизода. Судя по описанию, зрителям предстоит вместе с Максимом постепенно разбираться в произошедшем.

И я, пожалуй, тоже дам «Наследнику» шанс. Уже хотя бы ради Андрея Смолякова, которого всегда приятно видеть в российских детективах. А завязка с героем, который сам не знает, преступник он или жертва, выглядит достаточно любопытно, чтобы дождаться премьеры.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Наследник»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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