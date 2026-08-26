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Киноафиша Статьи МакКонахи и Харрельсон снова вместе, но это не продолжение «Настоящего детектива»: новый сериал выйдет уже этой осенью

МакКонахи и Харрельсон снова вместе, но это не продолжение «Настоящего детектива»: новый сериал выйдет уже этой осенью

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Братья»

И я точно буду смотреть на этот дуэт.

Есть актерские дуэты, которые зрители готовы смотреть снова и снова. Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон — как раз из таких. После культового первого сезона «Настоящего детектива» их снова свела съемочная площадка, только на этот раз история получилась гораздо более легкой и безумной.

А что, если они действительно братья?

В сериале «Братья» актеры играют самих себя — точнее, вымышленные версии себя. Их дружба оказывается под угрозой после неожиданного признания матери Мэттью, Ма Мак, которую сыграла Холланд Тейлор.

Женщина намекает, что два давних друга могут быть не просто похожи друг на друга. Возможно, у них один отец, а значит, Макконахи и Харрельсон — настоящие братья.

Вуди настолько заинтересовывается этой версией, что начинает буквально переворачивать ранчо Мэттью в поисках доказательств. И, судя по трейлеру, спокойного семейного отдыха из этой затеи точно не получится.

Дружба, семья и немного хаоса

Поводом для поездки становится не самое приятное событие: помолвка дочери Вуди распадается, и он решает собрать семью вместе на ранчо друга в Остине.

Но вместо долгожданного отдыха герои получают семейную тайну десятилетней давности. А у самого Мэттью тем временем появляется еще одна проблема — он рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса.

В результате обычная история о двух друзьях превращается в довольно странную смесь семейной комедии, приключения и истории о кризисе личности.

Премьера «Братьев» на Apple TV состоится 23 сентября 2026 года. Сериал будет выходить по два эпизода в неделю до ноября.

И, честно говоря, увидеть Макконахи и Харрельсона снова вместе — уже достаточная причина включить первый эпизод. После «Настоящего детектива» особенно интересно посмотреть, что получится, если вместо мрачного расследования дать этим двоим возможность сыграть самих себя и устроить полный семейный хаос.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Братья»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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