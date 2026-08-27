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Киноафиша Статьи 269 000 000 минут просмотров и статус нового хита Netflix: американцы сходят с ума по этому боевику уже 12-й раз подряд

269 000 000 минут просмотров и статус нового хита Netflix: американцы сходят с ума по этому боевику уже 12-й раз подряд

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Снайпер: Последняя битва» (2005)

В России ленту встретили довольно прохладно, но почему?

Netflix продолжает собирать вокруг себя успешные экшен-проекты, и теперь в число крупнейших хитов платформы неожиданно попал боевик «Снайпер: Вне государства». Фильм, который на первый взгляд может показаться обычным продолжением старой франшизы, показал очень высокие результаты и оказался среди самых популярных картин на стриминге.

Вот только в России новинку не оценили. На Кинопоиске у нее довольно средние 6,2 баллов.

Сюжет

После того как Брэндон Беккет оказывается объявлен террористом и лишается поддержки собственной страны, ему приходится скрываться и действовать вне закона. Вместе с отцом, легендарным снайпером, он берётся за опасную операцию по спасению людей, шансы на успех в которой кажутся минимальными.

Теперь им предстоит противостоять группировке наёмников «Железный легион». Беккетам нужно остановить коррумпированное правительство.

Кадр из фильма «Снайпер: Вне государства» (2026)

Детали

Франшиза «Снайпер», начавшаяся в 1993 году, добралась уже до 12-й части. В новой картине главную роль Брэндона Беккета снова исполнил Чад Майкл Коллинз.

Фильм «Снайпер: Вне государства» неожиданно показал очень сильные результаты на Netflix. По данным Nielsen, он набрал 269 млн минут просмотров в США и вошёл в число самых популярных стриминговых релизов.

Последние несколько лет фильмы серии «Снайпер» выходят буквально один за другим, и с учётом продолжающегося успеха франшизы на стримингах неудивительно, что работа над 13-й частью уже началась.

А вот в России фильм встретили куда холоднее. На «Кинопоиске» его средняя оценка составляет всего 6,2 баллов.

Зрители считают историю слишком предсказуемой и не находят в ней ничего, что отличало бы её от десятков других боевиков. Отдельно досталось диалогам — их называют натянутыми, перегруженными громкими фразами и не слишком полезными для развития сюжета.

Не добавляют фильму темпа и многочисленные сцены с объяснениями происходящего и патриотическими монологами.

Персонажи тоже получили свою порцию критики. В них увидели знакомые шаблоны из боевиков — неопытного новичка, технически подкованного хакера и обязательную сильную героиню. А поклонников предыдущих частей расстроило, что новая картина отошла от главной темы серии — работы снайперов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Снайпер: Последняя битва» (2005)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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