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Киноафиша Статьи В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли

В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Приключения кота Леопольда»

Мультгероя назвали в честь злодея.

«Приключения кота Леопольда» нередко сравнивают с «Томом и Джерри», но советский мультфильм пошёл по совсем другой дорожке. Здесь кот не охотится на мышей, а пытается любой ценой помириться с ними. Добродушный Леопольд постоянно терпит их проделки и призывает решать конфликты без ссор.

С именем главного героя Аркадий Хайт определился почти случайно. Сценарист долго перебирал варианты, пока однажды его сын не включил фильм «Новые приключения неуловимых».

Имя одного из ярких персонажей — полковника Кудасова — сразу «подсказало» нужный образ. Так отрицательный герой из другого фильма, который вызывал только отчаянную злость у советских зрителей при просмотре, неожиданно подарил имя самому миролюбивому коту советской анимации.

Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых» (1968)

А вот с мышами всё гораздо интереснее. В самом мультфильме их имена никогда не произносят, да и в титрах они не указаны. Однако создатель придумал их: белого мышонка зовут Митя, а серого — Мотя.

Хайт специально оставил эти имена за кадром, чтобы дети не могли дразнить друг друга из-за совпадений. При этом поначалу мыши почти не различались по характеру. Лишь к третьему выпуску они получили собственные роли: белый стал более уверенным лидером, а серый — недовольным ворчуном.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Приключения кота Леопольда», фильма «Новые приключения неуловимых» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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