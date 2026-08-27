«Приключения кота Леопольда» нередко сравнивают с «Томом и Джерри», но советский мультфильм пошёл по совсем другой дорожке. Здесь кот не охотится на мышей, а пытается любой ценой помириться с ними. Добродушный Леопольд постоянно терпит их проделки и призывает решать конфликты без ссор.

С именем главного героя Аркадий Хайт определился почти случайно. Сценарист долго перебирал варианты, пока однажды его сын не включил фильм «Новые приключения неуловимых».

Имя одного из ярких персонажей — полковника Кудасова — сразу «подсказало» нужный образ. Так отрицательный герой из другого фильма, который вызывал только отчаянную злость у советских зрителей при просмотре, неожиданно подарил имя самому миролюбивому коту советской анимации.

А вот с мышами всё гораздо интереснее. В самом мультфильме их имена никогда не произносят, да и в титрах они не указаны. Однако создатель придумал их: белого мышонка зовут Митя, а серого — Мотя.

Хайт специально оставил эти имена за кадром, чтобы дети не могли дразнить друг друга из-за совпадений. При этом поначалу мыши почти не различались по характеру. Лишь к третьему выпуску они получили собственные роли: белый стал более уверенным лидером, а серый — недовольным ворчуном.

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