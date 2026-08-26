Съемки новой криминальной драмы «Чужой огород» завершены. Проект создают онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ, а в основу истории легли реальные события, произошедшие в Тольятти в середине 1990-х.

Майор против криминального мира

Главный герой сериала — майор милиции Дмитрий Огородников. В городе идет жесткая борьба за власть: новая преступная группировка пытается отобрать у Баргузина, негласного хозяина Тольятти, контроль над автозаводом.

Убийства становятся привычным делом, бизнес делят силой, а милиция не всегда способна остановить происходящее. Но Огородников не готов мириться с правилами криминального мира.

После того как ему удается в одиночку остановить вооруженную стычку десятков преступников, майор оказывается в центре внимания. Он объявляет мафии личную войну — в том числе ради мести за погибшего брата.

Напарником Огородникова становится молодой сотрудник Эдик. В отличие от многих окружающих, он по-прежнему верит, что закон способен изменить ситуацию в городе. Вместе героям придется противостоять не только преступникам, но и системе, которая привыкла закрывать глаза на происходящее.

Павел Прилучный в главной роли

Главного героя сыграл Павел Прилучный. Также в сериале появятся Даниил Воробьёв, Валерия Астапова, Сергей Городничий, Артём Волобуев, Алексей Фаддеев, Кирилл Лопаткин, Александр Олешко и другие актеры.

Режиссером проекта стал Артём Аксёненко. По его словам, создатели хотели показать 1990-е не только через криминальные разборки, но и через образ человека, который пытается сохранить честь и принципы в сложное время.

Производством «Чужого огорода» занимается «ВайТ Медиа» по заказу Иви и НТВ. Сценарий написали Виктор Двояк, Денис Каймаков, Константин Сухарьков и Вероника Датини.

Дата премьеры пока не сообщается. Но судя по описанию, зрителей ждет не очередная история о романтике лихих 90-х, а криминальная драма о человеке, который решил пойти против системы и вернуть своему городу надежду на справедливость.

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