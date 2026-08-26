Создатель «Бумера» вернулся — с новым сериалом про бандитов 90-х: так могли сложиться судьбы Димона, Петрухи и Кота

Петр Буслов возвращается с историей о людях, для которых лихие 90-е давно закончились, а вот последствия той жизни никуда не делись. Режиссер «Бумера» выпустил новый сериал «ОПГ» — комедию о бывших бандитах, которым неожиданно придется исправлять ошибки прошлого.

Бывший бандит выходит на свободу

Главный герой сериала — провинциальный бандит Воркута, которого играет сам Петр Буслов. Когда-то он жил по принципу «не мы такие — жизнь такая», но в 1999 году оказался за решеткой.

Там с ним происходит довольно необычная история. Воркута начинает видеть свою совесть в человеческом облике. Та заставляет героя задуматься о прошлом и буквально пройти путь искупления.

В 2024 году Воркута выходит на свободу и понимает, что просто начать новую жизнь не получится. Ему предстоит найти людей, которым он когда-то причинил зло, и попытаться всё исправить.

ОПГ теперь расшифровывается иначе

Первым делом герой отправляется к бывшим подельникам — Рафинаду и Петру. Вместе они создают Общественно Полезную Группировку и пытаются использовать свои старые криминальные навыки уже во благо.

Звучит довольно необычно, но именно на этом и строится комедийная часть сериала. Герои прекрасно знают, как устроен преступный мир, однако теперь им приходится учиться жить совершенно по другим правилам.

В сериале также появились Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Елена Подкаминская, Денис Дорохов и Алексей Макаров.

Буслов уже доказал, что умеет рассказывать истории о 90-х. Но теперь он решил посмотреть на эту эпоху с иронией. Правда, хватит ли зрителям очередной истории про лихое время — большой вопрос. Зато у «ОПГ» есть известный режиссер, сильный актерский состав и довольно необычная идея. Кажется, шанс у сериала точно есть.

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