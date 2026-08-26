«Хроники Нарнии» возвращаются, но есть и плохая новость: самый дорогой проект Netflix за 280 000 000 долларов в шаге от провала

Netflix готовит новую экранизацию «Хроник Нарнии», и уже сейчас проект называют одним из самых масштабных в истории стриминга. Компания собирается вложить в фильм около $280 млн — сумма невероятно щедрая для руководства платформы, которое обычно не соглашаются на раздутые бюджеты.

Сюжет фильма

«Племянник чародея» станет предысторией основных событий «Хроник Нарнии». Вместо викторианской эпохи создатели перенесут действие в послевоенную Англию и расскажут, как возникла сама Нарния и каким образом появился её волшебный мир.

В фильме снялись Дэниэл Крэйг и Эмма Маки. Мэрил Стрип озвучила льва Аслана.

Сейчас проект проходит масштабные пересъёмки с участием основных актёров. По неофициальной информации, Netflix остался недоволен одной из последних версий фильма и потребовал серьёзно её переработать. Компания эти сведения пока не подтверждала.

Бюджет фильма

Бюджет «Нарнии: Племянник чародея» оценивается примерно в $280 млн. Если эта сумма подтвердится, фильм Греты Гервиг станет одним из самых дорогих проектов Netflix. Пока рекорд принадлежит «Электрическому штату» братьев Руссо, производство которого обошлось примерно в $320 млн.

Netflix решил не ограничиваться стримингом и дать новой «Нарнии» полноценный кинотеатральный релиз. В кино фильм планируют выпустить в феврале 2027 года, а 2 апреля он появится в библиотеке платформы.

Для компании это заметная ставка. Предыдущие экранизации «Хроник Нарнии», вышедшие в 2000-х, успешно собирали деньги в прокате, но сейчас у Netflix есть дополнительный повод для беспокойства. Если информация о проблемах на тестовых показах подтвердится, дорогой проект может не оправдать вложений и стать одним из самых больших провалов платформы.

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