Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым

Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Арсеньев»

Этот исторический проект уже привлек внимание зрителей.

Алиса Фрейндлих решила ненадолго нарушить собственное правило и вернуться к актерской работе. 91-летняя народная артистка СССР получила роль в новом историческом сериале «Арсеньев», который снимает режиссер Дмитрий Киселев.

Фрейндлих сыграет мать Николая II

В сериале Алисе Бруновне досталась роль императрицы Марии Федоровны — матери последнего российского императора Николая II. Для актрисы это станет первым появлением на экране за четыре года.

Последней на сегодняшний день работой Фрейндлих в кино была комедия «Родители строгого режима», вышедшая в 2022 году. А в 2025-м актриса закрыла свой последний спектакль. Тогда она объяснила решение тем, что в 90 лет уже «неприлично заниматься лицедейством».

Но, похоже, полностью расстаться с профессией Алиса Бруновна всё-таки не смогла. И теперь зрители снова увидят одну из самых известных российских актрис в большой исторической роли.

Каким будет сериал «Арсеньев»

Главным героем проекта станет путешественник Владимир Арсеньев, исследовавший Дальний Восток. Его жизнь была связана не только с научной и исследовательской работой, но и с военной службой и тайными поручениями Генерального штаба.

История охватит большой период — от последних лет царской России до советской эпохи. Поэтому создателям предстоит показать не только приключения самого Арсеньева, но и масштабные исторические перемены, которые происходили вокруг него.

Партнерами Алисы Фрейндлих по сериалу стали Евгений Миронов, Александра Урсуляк, Владимир Ильин и другие известные актеры. Премьера «Арсеньева» ожидается осенью 2026 года.

За свою карьеру Алиса Фрейндлих сыграла более ста ролей. «Служебный роман», «Жестокий романс», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Соломенная шляпка» и «12 стульев» давно стали частью истории отечественного кино.

И потому её возвращение на экран — уже само по себе событие. Особенно интересно увидеть актрису в образе Марии Федоровны и понять, какой получится её последняя историческая героиня.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Арсеньев»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения  1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения Читать дальше 30 августа 2026
По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе Читать дальше 30 августа 2026
В 8 сезоне «Невского» должны ответить на эти 3 вопроса: и конечно, судьба Семенова — один из них В 8 сезоне «Невского» должны ответить на эти 3 вопроса: и конечно, судьба Семенова — один из них Читать дальше 30 августа 2026
Паламарчук — капитан КГБ, а Колесников — американец: этот шпионский сериал 2024 года точно стоит включить Паламарчук — капитан КГБ, а Колесников — американец: этот шпионский сериал 2024 года точно стоит включить Читать дальше 30 августа 2026
До премьеры «Число зверя» считали хитом, но даже Паламарчук не спас сериал: таким зрители его еще не видели До премьеры «Число зверя» считали хитом, но даже Паламарчук не спас сериал: таким зрители его еще не видели Читать дальше 30 августа 2026
3 российских сериала нулевых, которые до сих пор хочется пересматривать: помню, как ждала новую серию по ТВ 3 российских сериала нулевых, которые до сих пор хочется пересматривать: помню, как ждала новую серию по ТВ Читать дальше 30 августа 2026
Чуть меньше, чем в «Великолепном веке», но все-таки много: вот сколько сезонов и серий в детективе «Бандитский Петербург» Чуть меньше, чем в «Великолепном веке», но все-таки много: вот сколько сезонов и серий в детективе «Бандитский Петербург» Читать дальше 29 августа 2026
В последнюю неделю лета выходит сразу 3 достойных российских сериала: №2 я жду больше остальных В последнюю неделю лета выходит сразу 3 достойных российских сериала: №2 я жду больше остальных Читать дальше 29 августа 2026
Тест: насколько хорошо вы помните «Бригаду»? 6 вопросов, в которых легко ошибиться Тест: насколько хорошо вы помните «Бригаду»? 6 вопросов, в которых легко ошибиться Читать дальше 29 августа 2026
На Okko «выкатили» сразу 4 серии «Большой фармы»: «Васильев великолепен, впрочем, как всегда» На Okko «выкатили» сразу 4 серии «Большой фармы»: «Васильев великолепен, впрочем, как всегда» Читать дальше 29 августа 2026
20 лет зрители ошибались: в Сети вычислили, кто на самом деле был Академиком в «Ликвидации» — Кречетов его только прикрывал 20 лет зрители ошибались: в Сети вычислили, кто на самом деле был Академиком в «Ликвидации» — Кречетов его только прикрывал Читать дальше 28 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше