Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым

Алиса Фрейндлих решила ненадолго нарушить собственное правило и вернуться к актерской работе. 91-летняя народная артистка СССР получила роль в новом историческом сериале «Арсеньев», который снимает режиссер Дмитрий Киселев.

Фрейндлих сыграет мать Николая II

В сериале Алисе Бруновне досталась роль императрицы Марии Федоровны — матери последнего российского императора Николая II. Для актрисы это станет первым появлением на экране за четыре года.

Последней на сегодняшний день работой Фрейндлих в кино была комедия «Родители строгого режима», вышедшая в 2022 году. А в 2025-м актриса закрыла свой последний спектакль. Тогда она объяснила решение тем, что в 90 лет уже «неприлично заниматься лицедейством».

Но, похоже, полностью расстаться с профессией Алиса Бруновна всё-таки не смогла. И теперь зрители снова увидят одну из самых известных российских актрис в большой исторической роли.

Каким будет сериал «Арсеньев»

Главным героем проекта станет путешественник Владимир Арсеньев, исследовавший Дальний Восток. Его жизнь была связана не только с научной и исследовательской работой, но и с военной службой и тайными поручениями Генерального штаба.

История охватит большой период — от последних лет царской России до советской эпохи. Поэтому создателям предстоит показать не только приключения самого Арсеньева, но и масштабные исторические перемены, которые происходили вокруг него.

Партнерами Алисы Фрейндлих по сериалу стали Евгений Миронов, Александра Урсуляк, Владимир Ильин и другие известные актеры. Премьера «Арсеньева» ожидается осенью 2026 года.

За свою карьеру Алиса Фрейндлих сыграла более ста ролей. «Служебный роман», «Жестокий романс», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Соломенная шляпка» и «12 стульев» давно стали частью истории отечественного кино.

И потому её возвращение на экран — уже само по себе событие. Особенно интересно увидеть актрису в образе Марии Федоровны и понять, какой получится её последняя историческая героиня.

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