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Расписание Приглашение (2022) в Астане на сегодня

Приглашение
Приглашение ужасы, триллер 2022 / США
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Билеты
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Завтра 8 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14
Формат сеанса
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Расписание Приглашение в Астане на 8 июля 2026
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
10:40 от 1700 ₸ 12:50 от 1700 ₸ 15:00 от 1700 ₸ 17:10 от 1700 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:30 от 1800 ₸ 15:05 от 2200 ₸ 17:30 от 2200 ₸ 19:25 от 3500 ₸ 23:30 от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:35 от 1500 ₸ 12:25 от 1800 ₸ 15:20 от 10000 ₸ 16:30 от 2200 ₸ 18:05 от 3000 ₸ 19:25 от 3000 ₸ 21:35 от 3000 ₸ 23:35 от 2700 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, RU
20:00 от 30000 ₸ 22:00 от 30000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
18:10 от 1500 ₸ 20:25 от 1500 ₸ 22:40 от 1500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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