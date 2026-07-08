Расписание Приглашение в Астане на 8 июля 2026 Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park» 2D, RU 10:40 от 1700 ₸ 12:50 от 1700 ₸ 15:00 от 1700 ₸ 17:10 от 1700 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 12:30 от 1800 ₸ 15:05 от 2200 ₸ 17:30 от 2200 ₸ 19:25 от 3500 ₸ 23:30 от 3000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 10:35 от 1500 ₸ 12:25 от 1800 ₸ 15:20 от 10000 ₸ 16:30 от 2200 ₸ 18:05 от 3000 ₸ 19:25 от 3000 ₸ 21:35 от 3000 ₸ 23:35 от 2700 ₸ Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж 2D, RU 20:00 от 30000 ₸ 22:00 от 30000 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, RU 18:10 от 1500 ₸ 20:25 от 1500 ₸ 22:40 от 1500 ₸