А вы заметили таинственное исчезновение Миронова из этого советского фильма? Разгадка наконец-то найдена

Линию его героя просто бросили, не завершив.

Карьера Андрея Миронова началась еще в 1960-х. Но только комедия «Три плюс два» принесла актеру настоящую славу.

А дальше были культовые роли, которые знает вся страна: нервный делец в «Берегись автомобиля», контрабандист в «Бриллиантовой руке». Он работал до самого конца — но в своем последнем проекте на площадке актер не задержался надолго и этим навсегда изменил его сюжет.

Сюжет фильма «Следопыт»

Лента переносит зрителей в 1758 год — эпоху колониальных войн. Андрей Миронов играет хитроумного француза, который подстрекает местное племя напасть на англичан.

Его план коварен: индейцы должны похитить дочь офицера, чтобы отвлечь вражеский флот. Но на их пути встаёт Следопыт — смелый охотник, разгадывающий заговор.

Несмотря на временный успех индейцев, захвативших крепость, главный герой вступает в яростный бой. В финале его ждёт не только победа, но и романтическая линия с прекрасной спасённой девушкой.

Андрей Миронов в картине «Следопыт»

Съёмки в фильме «Следопыт» стали последними в жизни звезды. За три дня он успел отснять несколько сцен, но большая часть его роли так и осталась нереализованной.

Режиссёр Павел Любимов столкнулся с сложным выбором: переснимать всё с другим актёром или сохранить то, что есть. Он решил не заменять Миронова, оставив его кадры в картине.

Именно поэтому персонаж маркиза внезапно исчезает из сюжета без объяснений — создатели просто не смогли «дописать» его историю.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Миронову заплатили за съемки в «Бриллиантовой руке» вдвое меньше, чем Никулину.