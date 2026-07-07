Главный конкурент «Очень странным делам» был снят в России: СССР, 80-е и загадочный объект в глухомани

В российском кино фантастика появляется не так часто, поэтому к новым проектам зрители обычно относятся осторожно. Но иногда выходит сериал, который неожиданно ломает привычные ожидания.

Именно так случилось с «Радаром» — историей, где есть тайны прошлого, пришельцы, советская атмосфера и группа детей, которым приходится спасать мир.

«Радар» — путешествие в 80-е с большой загадкой

Действие сериала переносит зрителей в небольшой город Радиогорск в конце 80-х годов.

На первый взгляд здесь идет самая обычная жизнь: школьники мечтают попасть в «Артек», взрослые занимаются своими делами, а рядом работает важный военный объект — радар.

Но все меняется после падения загадочного объекта. То, что сначала принимают за метеорит, оказывается связано с инопланетным кораблем.

Вскоре становится понятно: пришельцы способны влиять на людей, а их главная цель может быть намного опаснее, чем кажется.

Почему сериал сравнивают с «Очень странными делами»

Конечно, многие сразу вспоминают знаменитый проект Netflix. Здесь тоже есть дети, которые сталкиваются с чем-то необъяснимым, взрослые не сразу понимают масштаб угрозы, а фантастика смешивается с историей взросления.

Но «Радар» старается идти своим путем.

Его главная сила — атмосфера. Создатели не просто добавили декорации прошлого, а попытались передать настроение эпохи: дворы, школу, отношения между людьми и ощущение большой тайны рядом с привычной жизнью.

Особенно хорошо работает команда юных героев. Именно через них зритель снова вспоминает то чувство из детства, когда любое приключение кажется огромным и важным.

Редкий случай, когда фантастика получилась душевной

У сериала есть спорные моменты: некоторые сюжетные линии хотелось бы раскрыть глубже, а отдельным героям дать больше времени.

Но главное у «Радара» получилось — его миру хочется верить.

Это не просто история про пришельцев. Это сериал о дружбе, доверии, страхе перед неизвестным и о том моменте, когда обычным людям приходится делать совсем необычный выбор.

И, возможно, самое приятное — «Радар» доказывает: хорошая фантастика может работать не только за счет дорогих эффектов. Иногда важнее герои, атмосфера и желание узнать, что будет дальше.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».