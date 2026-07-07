Даже знатоки сломают голову над этим тестом по второстепенным героям из советского кино: набрать 5 из 5 — очень сложно

Главных героев советского кино знают почти все. Их фразы давно разобрали на цитаты, а любимые сцены многие могут пересказать даже спустя десятилетия.

Но настоящий знаток обращает внимание не только на главных персонажей.

В старых фильмах было немало второстепенных героев, которые появлялись всего на несколько минут, но моментально запоминались зрителям. Иногда один смешной диалог, необычный характер или яркая деталь делали такого персонажа настоящим украшением картины.

Именно поэтому узнать фильм по ним бывает даже интереснее. Здесь уже не получится ориентироваться только на самые известные кадры — придется действительно вспомнить любимые истории.

Мы подготовили небольшой тест для поклонников советской классики. Перед вами появятся пять второстепенных персонажей из известных фильмов СССР.

Попробуйте определить, из какой картины каждый герой. Возможно, некоторые лица вы узнаете сразу, а над другими придется немного подумать.

Проверим, насколько хорошо вы действительно помните золотую коллекцию советского кино?

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