5 самых скандальных корейских дорам: №3 сначала был хитом, а потом его запретили в стране

Как и любые телешоу, корейские дорамы не застрахованы от споров и критики. Такие сериалы любят за поднятие важных тем и внимание к деталям, но не всем это удается сделать бережно.

От исторических неточностей до непопулярных сюжетов — некоторые дорамы настолько разозлили зрителей, что лишились продюсеров или даже были запрещены. Собрали 5 таких примеров.

«Королева Чорин»

В центре сюжета — история современного шеф-повара, чья душа перемещается в тело королевы эпохи Чосон. «Королева Чорин» — невероятно смешной сериал с трогательной любовной линией. Однако еще до выхода дорама вызвала споры в Южной Корее: автор оригинального романа Сянь Чэнь допустил негативные высказывания о стране.

Критика усилилась после премьеры первых эпизодов. Зрители обвинили сериал в исторических неточностях и насмешках над корейской историей и культурой. В местную комиссию по стандартам вещания поступило более 4000 жалоб от зрителей, возмущенных искажением истории.

В итоге создатели получили официальное предупреждение. Производители сериала принесли извинения и отредактировали спорные моменты при повторе показа.

«Продавец на полставки»

Дорама «Продавец на полставки» рассказывает историю любви между менеджером круглосуточного магазина и девушкой, которая устраивается к нему на работу. Еще до выхода сериал вызвал споры из-за исходного вебтуна, содержащего откровенные сцены.

После премьеры его раскритиковали за сексуализацию женщин, и откровенные кадры. В Корейскую комиссию по стандартам вещания поступило 6 384 жалобы — рекордное количество за тот год.

Комиссия провела встречу с создателями, осудив возрастной рейтинг 15+ (в то время как вебтун имел маркировку 19+). Из-за массовых протестов спорные сцены были вырезаны при повторе трансляций и на онлайн-платформах.

«Чосонский экзорцист»

Сериал «Чосонский экзорцист» начался с интригующей завязки: королевская семья сражается с зомби, угрожающими уничтожить страну. Однако, несмотря на высокие рейтинги стартовых серий, проект быстро столкнулся с волной критики.

Зрители заметили использование китайских костюмов и реквизита в корейском историческом контексте. Кроме того, у сериала был неудачный момент выхода — на фоне напряжённости в отношениях между Китаем и Южной Кореей.

Изначально планировалось 16 эпизодов, но после скандала канал показал только 2 серии. Руководство принесло официальные извинения и полностью закрыло запрещенный проект, понеся убытки из-за приобретенных прав на трансляцию.

«Подснежник»

Первый корейский сериал Disney+ вызвал волну негодования у зрителей. Главную роль в этой истории о запретной любви исполнила Джису из «BLACKPINK», но сюжет оказался далек от ожиданий. Действие проекта «Подснежник» разворачивается в 1987 году и рассказывает о северокорейском солдате, влюбляющемся в студентку из Южной Кореи, которая ухаживает за ним после ранения.

1987 год — переломный момент в истории Южной Кореи: страна переходила от диктатуры к демократии. Учитывая десятилетия напряженных отношений между Севером и Югом, зрители сочли, что сериал искажает исторические факты и приуменьшает значение эпохи.

Спонсоры показа отозвали поддержку, заявив, что не знали о политическом подтексте дорамы. Недовольство аудитории переросло в масштабный конфликт с телеканалом. Более 325 000 человек подписали петицию за отмену показа. В эфир вышли только 7 эпизодов из-за многочисленных жалоб.

«Король: Вечный монарх»

Сериал с участием Ли Мин-хо «Король: Вечный монарх» стал одной из самых популярных дорам среди международной аудитории. Однако в самой Южной Корее он вызвал немало споров.

Действие разворачивается в двух вселенных — Республике Корея и Королевстве Корея — и отличается потрясающей визуальной эстетикой. Но именно архитектурные решения стали причиной скандала: некоторые элементы напоминали японские храмы. Более того, на корейских военных кораблях в сериале тоже случайно оказались японские флаги.

Для международных зрителей это могло показаться незначительной деталью, но в Южной Корее подобные ошибки вызвали бурную реакцию. Причина — исторический конфликт между Кореей и Японией, которая оккупировала страну с 1910 по 1945 год. Многие зрители восприняли это как болезненное напоминание о тяжелом периоде.

Команда дизайнеров сериала принесла официальные извинения, а в оставшихся эпизодах третьей части ошибки были исправлены.