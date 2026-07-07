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Киноафиша Статьи Гэндальф из «Властелина колец» вам никого не напоминает? Списан с героев совсем других сюжетов

Гэндальф из «Властелина колец» вам никого не напоминает? Списан с героев совсем других сюжетов

7 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

У персонажа были конкретные прототипы.

Невозможно переоценить влияние, которое «Властелин колец» оказал на фэнтези-жанр и поп-культуру в целом. А кинотрилогия Питера Джексона окончательно утвердила книжные образы в массовом сознании.

Когда кто-то представляет себе классического волшебника, скорее всего, перед глазами возникает некто, похожий на Гэндальфа из «Властелина колец»: пожилой бородатый мужчина в длинной одежде и остроконечной шляпе с широкими полями, обычно с деревянным посохом в руке.

Однако Толкин, а потом и Джексон не придумали Гэндальфа на пустом месте. У него есть как минимум два прототипа.

Образ Мерлина

Мерлин из древних легенд о короле Артуре был волшебником, поэтому естественно, что Гэндальф унаследовал от него ключевые черты. Главное сходство между ними заключалось в роли наставника и проводника. Хотя оба были способны на великие действия, они не являлись главными героями своих историй — только помогали другим исполнить их судьбу.

Гэндальфу запрещалось использовать свою магию в полную силу из-за риска непоправимых последствий. У Мерлина не было таких строгих ограничений, но он тоже творил лишь простейшие превращения и иллюзии.

Кадр из сериала «Мерлин»

Образ Одина

А вот с Одином Гэндальфа роднила прежде всего внешность. В скандинавских мифах он часто принимал облик странника-пилигрима, чтобы общаться с людьми. Один представал с длинной бородой, широкополой шляпой и деревянным посохом или копьем.

Толкин прямо называл этого героя вдохновением для Гэндальфа в письмах издателям. А имя для своего волшебника писатель позаимствовал у гнома из скандинавской мифологии.

Кадр из фильма «Тор»

Но автор черпал вдохновение не только из этих источников. Он упоминал в дневниках, что на создание образа также повлияла открытка с картиной Йозефа Мадленера «Горный дух», изображавшей бородатое создание в широкополой шляпе. При этом Толкин добавил магу уникальные черты — любовь к трубке и фейерверкам, а также возрождение в облике Гэндальфа Белого.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле познакомились Гэндальф и Арагорн.

Фото: Кадры из фильмов «Хоббит: Битва пяти воинств» (2014), «Тор» (2011), сериала «Мерлин»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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