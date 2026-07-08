Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Invitation Showtimes for The Invitation (2022) in Astana today

Showtimes for The Invitation (2022) in Astana today

The Invitation
The Invitation Horror, Thriller 2022 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 8 Thu 9 Fri 10 Sat 11 Sun 12 Mon 13 Tue 14
Format
Group Screenings

Showtimes for The Invitation in Astana on 8 July 2026
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, RU
10:40 from 1700 ₸ 12:50 from 1700 ₸ 15:00 from 1700 ₸ 17:10 from 1700 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
12:30 from 1800 ₸ 15:05 from 2200 ₸ 17:30 from 2200 ₸ 19:25 from 3500 ₸ 23:30 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
10:35 from 1500 ₸ 12:25 from 1800 ₸ 15:20 from 10000 ₸ 16:30 from 2200 ₸ 18:05 from 3000 ₸ 19:25 from 3000 ₸ 21:35 from 3000 ₸ 23:35 from 2700 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
18:10 from 1500 ₸ 20:25 from 1500 ₸ 22:40 from 1500 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, RU
20:00 from 30000 ₸ 22:00 from 30000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more