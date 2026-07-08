Showtimes for The Invitation in Astana on 8 July 2026 Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park» 2D, RU 10:40 from 1700 ₸ 12:50 from 1700 ₸ 15:00 from 1700 ₸ 17:10 from 1700 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 12:30 from 1800 ₸ 15:05 from 2200 ₸ 17:30 from 2200 ₸ 19:25 from 3500 ₸ 23:30 from 3000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 10:35 from 1500 ₸ 12:25 from 1800 ₸ 15:20 from 10000 ₸ 16:30 from 2200 ₸ 18:05 from 3000 ₸ 19:25 from 3000 ₸ 21:35 from 3000 ₸ 23:35 from 2700 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, RU 18:10 from 1500 ₸ 20:25 from 1500 ₸ 22:40 from 1500 ₸ Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh 2D, RU 20:00 from 30000 ₸ 22:00 from 30000 ₸