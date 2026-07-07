3 российских сериала этого лета, которые нельзя пропустить: возвращение «Мажора», новое дело после «Фишера» и сильная драма с Аксеновой

В ближайшие месяцы российских зрителей ждут сразу несколько интересных премьер и продолжений. Здесь есть мрачные расследования, любимые персонажи и герои, которым придется пройти через серьезные испытания.

«После Фишера. Инквизитор» — новый детектив после громкого хита

После успеха «Фишера» зрители снова возвращаются в атмосферу тяжелых расследований, где за каждым преступлением скрывается не только поиск виновного, но и попытка понять природу зла.

На этот раз действие переносится в небольшой город у тайги. Все начинается с убийства девушки — дочери влиятельного человека. Но постепенно становится ясно: это не одиночная трагедия, а часть куда более страшной истории.

Следователям придется столкнуться не только с преступником, но и с тайнами маленького города, где многие предпочитали годами закрывать глаза на происходящее.

Если вам понравился напряженный стиль «Фишера», новая история точно заслуживает внимания.

«Мажор 5» — Соколовский возвращается, но он уже совсем другой

Когда зрители впервые увидели Игоря Соколовского, он был избалованным сыном богатого отца, который привык получать все без усилий.

Но годы, потери и опасные расследования изменили героя Павла Прилучного.

В новом сезоне Соколовский вместе с командой работает в агентстве «Честные люди». Теперь они помогают тем, кто оказался в сложных ситуациях и не может справиться самостоятельно.

Зрителей снова ждут расследования, неожиданные повороты, экшен и тот самый характер героя, за который «Мажора» полюбили с первого сезона.

«Холод» — история женщины, которая потеряла все

Одна из самых эмоциональных новинок сезона — криминальная драма «Холод» с Любовью Аксеновой.

Жизнь главной героини Жени рушится после страшной аварии. Она теряет мужа и маленькую дочь, но настоящие виновники избегают ответственности благодаря деньгам и связям.

Наказание получает сама Женя.

Оказавшись в тюрьме, она вынуждена научиться выживать и становится совсем другим человеком. А когда появляется шанс выбраться на свободу, у нее остается одна цель — добиться справедливости.

Это история не только о мести, но и о том, как далеко способен зайти человек, у которого отняли самое дорогое.

Каждый из этих сериалов цепляет по-своему: «После Фишера» — атмосферой расследования, «Мажор» — любимым героем, а «Холод» — сильными эмоциями и драмой.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».