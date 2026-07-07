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Киноафиша Статьи 3 российских сериала этого лета, которые нельзя пропустить: возвращение «Мажора», новое дело после «Фишера» и сильная драма с Аксеновой

3 российских сериала этого лета, которые нельзя пропустить: возвращение «Мажора», новое дело после «Фишера» и сильная драма с Аксеновой

7 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фишер»

Летом хочется найти сериал, который действительно затянет.

В ближайшие месяцы российских зрителей ждут сразу несколько интересных премьер и продолжений. Здесь есть мрачные расследования, любимые персонажи и герои, которым придется пройти через серьезные испытания.

«После Фишера. Инквизитор» — новый детектив после громкого хита

После успеха «Фишера» зрители снова возвращаются в атмосферу тяжелых расследований, где за каждым преступлением скрывается не только поиск виновного, но и попытка понять природу зла.

На этот раз действие переносится в небольшой город у тайги. Все начинается с убийства девушки — дочери влиятельного человека. Но постепенно становится ясно: это не одиночная трагедия, а часть куда более страшной истории.

Следователям придется столкнуться не только с преступником, но и с тайнами маленького города, где многие предпочитали годами закрывать глаза на происходящее.

Если вам понравился напряженный стиль «Фишера», новая история точно заслуживает внимания.

«Мажор 5» — Соколовский возвращается, но он уже совсем другой

Кадр из сериала «Мажор»

Когда зрители впервые увидели Игоря Соколовского, он был избалованным сыном богатого отца, который привык получать все без усилий.

Но годы, потери и опасные расследования изменили героя Павла Прилучного.

В новом сезоне Соколовский вместе с командой работает в агентстве «Честные люди». Теперь они помогают тем, кто оказался в сложных ситуациях и не может справиться самостоятельно.

Зрителей снова ждут расследования, неожиданные повороты, экшен и тот самый характер героя, за который «Мажора» полюбили с первого сезона.

«Холод» — история женщины, которая потеряла все

Кадр из сериала «Холод»

Одна из самых эмоциональных новинок сезона — криминальная драма «Холод» с Любовью Аксеновой.

Жизнь главной героини Жени рушится после страшной аварии. Она теряет мужа и маленькую дочь, но настоящие виновники избегают ответственности благодаря деньгам и связям.

Наказание получает сама Женя.

Оказавшись в тюрьме, она вынуждена научиться выживать и становится совсем другим человеком. А когда появляется шанс выбраться на свободу, у нее остается одна цель — добиться справедливости.

Это история не только о мести, но и о том, как далеко способен зайти человек, у которого отняли самое дорогое.

Каждый из этих сериалов цепляет по-своему: «После Фишера» — атмосферой расследования, «Мажор» — любимым героем, а «Холод» — сильными эмоциями и драмой.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Фишер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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