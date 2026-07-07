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Киноафиша Статьи Не для слабонервных: 5 хорроров с высоким рейтингом на IMDb — включите и не сможете оторваться

Не для слабонервных: 5 хорроров с высоким рейтингом на IMDb — включите и не сможете оторваться

7 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадры из фальмов «Мгла», «Тихое место», «Чужие»

Страх здесь не на показ — он сидит внутри и медленно сжимает горло.

Если вы уверены, что вас уже ничем не удивить, эти фильмы готовы поспорить. В подборке — только те хорроры, у которых рейтинг на IMDb выше 7, а нервы зрителей, по их же словам, восстанавливались долго.

От тумана, в котором прячется отчаяние, до антарктической станции, где враг — не только чудовище, но и друг. Проверка на прочность начинается.

«Мгла» (2007)

Режиссёр Фрэнк Дарабонт превращает рассказ Стивена Кинга в фильм о медленно нарастающем ужасе. Маленький город в штате Мэн накрывает странный туман, в котором обитают чудовища.

Но куда страшнее — фанатизм, слепая вера и жажда крови, вспыхнувшие среди запертых в супермаркете людей. Финал здесь не пугает — он ломает. IMDb: 7.1

«Спуск» (2005)

«Спуск» (2005)

Шесть женщин спускаются в неизведанную пещеру и сталкиваются с тем, что живёт во мраке. Нил Маршалл сочетает телесный ужас с эмоциональным: героини ползут по узким туннелям, предают, сражаются — и в итоге остаются один на один со страхами. IMDb: 7.2

«Тихое место» (2018)

«Тихое место» (2018)

Семья живёт в мире, где любой звук — смертелен. Джон Красински создал редкий образец тихого хоррора, где каждое движение, каждый вдох может стоить жизни. Звук здесь не просто приём — он смысл. IMDb: 7.5

"Нечто"

«Нечто» (1982)

Джон Карпентер показывает: изоляция — это ад, особенно если рядом нечто, что принимает чужие обличья. На антарктической базе никто не знает, кто ещё человек. Паранойя съедает команду быстрее, чем чудовище. IMDb: 8.2

«Чужие» (1986)

Сиквел, который обошёл оригинал: Джеймс Кэмерон превращает космический хоррор в экшен с нервами наружу. Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер возвращается — и сталкивается с целым ульем.

Зрелище — адреналиновое, напряжение — предельное. IMDb: 8.4

Фото: Кадры из фальмов «Мгла» (2007), «Спуск» (2005), «Тихое место» (2018), «Нечто» (1982), «Чужие» (1986)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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