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Киноафиша Статьи «Извне» — идеальный наследник, но есть еще два: нашла сериалы, похожие на «Остаться в живых»

«Извне» — идеальный наследник, но есть еще два: нашла сериалы, похожие на «Остаться в живых»

7 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Остаться в живых»,«Извне»

Для фанатов запутанных историй.

После финала «Остаться в живых» прошло много лет, но зрители до сих пор ищут сериал с похожими ощущениями. Не просто выживание или загадки, а то самое чувство: ты смотришь серию и понимаешь, что ответов стало еще меньше.

Хорошая головоломка не раскрывает все сразу. Она оставляет детали, заставляет спорить с другими зрителями и придумывать собственные версии происходящего.

Эти три сериала отлично передают эту атмосферу.

«Извне»

Наверное, самый очевидный наследник «Остаться в живых». И не только из-за загадок — над проектом работали люди, связанные с легендарным сериалом.

В центре истории — небольшой город, который становится ловушкой. Каждый, кто случайно туда попадает, больше не может уехать: любая дорога возвращает обратно.

Но главная проблема даже не в этом.

С наступлением ночи жители закрывают двери и окна, потому что снаружи появляются существа, которые выглядят как обычные люди.

Как появился город? Кто управляет происходящим? Почему выбраны именно эти люди? Чем больше герои ищут ответы, тем страшнее становится правда.

«Разделение»

Кадр из сериала «Разделение»

На первый взгляд здесь нет острова или монстров, но ощущение большой тайны такое же сильное. Сотрудники загадочной компании проходят необычную процедуру: их рабочие и личные воспоминания полностью разделяют.

На работе они не знают, кем являются дома. А дома не помнят ничего о своей работе.

Но постепенно герои начинают понимать: за идеальной системой скрывается что-то пугающее.

«Разделение» берет не масштабом, а атмосферой тревоги. Здесь каждая мелочь кажется подсказкой.

«Оставленные»

Еще один сериал для тех, кто любит не быстрые ответы, а сложные вопросы. Однажды с Земли бесследно исчезают миллионы людей. Никто не знает почему. Это не похоже ни на катастрофу, ни на привычную мистику.

Главная история — о тех, кто остался и пытается жить дальше.

Что произошло? Был ли в этом смысл? Или человечество просто столкнулось с событием, которое никогда не сможет объяснить?

Как и «Остаться в живых», эти сериалы интересны не только загадками. Они рассказывают о людях, которые оказались в невозможных обстоятельствах.

А самая большая тайна часто скрывается не вокруг них, а внутри них самих.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых»,«Извне»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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