Старенькую Махидевран прогоняли с рынка, где она пыталась хоть что-то продать: «Великолепный век» смолчал об этом

Вы не увидели это в сериале, а ведь история наложницы куда страшнее, чем кажется зрителям.

В сериале её показали сильной, гордой, уверенной. А вот реальность оказалась не такой великосветской: после гибели Мустафы жизнь Махидевран превратилась в цепь унижений, бедности и отчаяния. Её путь — это почти антиистория, которую в «Великолепном веке» лишь намекнули, но так и не рассказали до конца.

«Великолепный век»: что нам показали

Сначала сериал дал Махидевран статус законной матери наследника — Мустафы. Её гордость, сила и резкие поступки в отношении Хюррем казались зрителям понятными.

Но дальше — всё пошло по наклонной. После смерти Мехмета, сына Хюррем, именно на Махидевран легла тень подозрения.

Однако, на самом деле нет ни одного исторического факта, который бы подтверждал, что она реально приложила руку к уходу шехзаде из жизни. Источники говорят лишь об одном — Мехмет умер от оспы, это зафиксировано историками.

Что было на самом деле

После казни Мустафы, Махидевран не наслаждалась покоем в Бурсе, как показали в финале. По воспоминаниям очевидцев, она едва могла выйти из дома: сын считался предателем, и на мать это клеймо легло тоже.

Впавшая в немилость султана наложница пыталась торговать на рынке, чтобы выжить. Приносила ткани и продукты, но её прогоняли.

Только при восшествии на трон Селима II гонения прекратились. Но к тому моменту Махидевран была уже очень больна и одинока.

Этот образ — забытой и проклятой матери — не вписался бы в формат гламурного сериала. А потому в «Великолепном веке» оставили лишь намёк. Остальная правда — за кадром.

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