Идет третий сезон, а ответов так и нет: 2 вопроса в «Доме дракона», над которыми зрители ломают головы

Шанса, что нам дадут разгадки, практически нет.

В мире Джорджа Мартина случайных деталей почти не бывает. Иногда одна фраза или одно решение героя меняют судьбу целой династии.

Именно поэтому поклонники «Дома Дракона» до сих пор спорят о двух сценах: почему Рейнис не остановила войну, когда могла это сделать, и что на самом деле означали странные видения Деймона.

Почему Рейнис не сказала «Дракарис»?

Одна из самых спорных сцен первого сезона — побег Рейнис Таргариен из Драконьего Логова. Верхом на Мелеис она появляется перед Алисентой, Эйгоном II и всеми главными представителями «зеленых».

Кажется, что в этот момент история могла пойти совершенно иначе. Одно слово — и борьбы за Железный трон просто не было бы.

Но Рейнис молчит.

Многие зрители посчитали это ошибкой, ведь ее решение привело к Танцу Драконов и огромным потерям. Однако сама Рейнис смотрела на ситуацию иначе.

Она уже знала, какую цену люди готовы платить за власть. Ее саму когда-то лишили возможности занять трон, но она не стала превращаться в человека, который ради короны уничтожает собственную семью.

Если бы Рейнис сожгла «зеленых», именно она первой начала бы кровавую войну внутри дома Таргариенов. Ее милосердие не спасло королевство, но многое рассказало о ней самой.

Что скрывают видения Деймона?

Еще больше вопросов появился после видений Деймона в Харренхолле. Сериал неожиданно связал события прошлого с будущим из «Игры престолов».

Деймон увидел Белых ходоков и угрозу, которая появится через много поколений. Но это, скорее всего, был не намек на самого Деймона или Короля Ночи, а предупреждение: борьба Таргариенов важнее обычной войны за власть.

Особенно загадочно звучит пророчество Хелейны. Она говорит, что Эйгон увидит победу и окажется на деревянном троне.

Но почему деревянном, если все сражаются за Железный?

По одной из фанатских теорий, речь может идти вовсе не об Эйгоне II, а о событиях финала «Игры престолов», где правителем становится Бран Старк.

После превращения в Трехглазого ворона Бран уже сам признавал, что больше не является прежним человеком. Поэтому некоторые зрители считают: на троне оказался не просто наследник Старков, а нечто древнее, связанное с магией прошлого.

Подтвердится эта теория или нет — неизвестно, передает дзен-канал «Киноамнезия». Но «Дом Дракона» уже доказал: иногда самые важные ответы прячутся там, где сначала никто их не ищет.

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