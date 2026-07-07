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Киноафиша Статьи Пока вы искали магию в Гарри Поттере, Скорсезе подарил миру шедевр: у этого фильма 5 «Оскаров», продюсер Джонни Депп и магия на экране

Пока вы искали магию в Гарри Поттере, Скорсезе подарил миру шедевр: у этого фильма 5 «Оскаров», продюсер Джонни Депп и магия на экране

7 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хранитель времени»

Главный недооцененный фильм режиссера, который нужно показать детям.

Иногда хочется сказки — не приторной, а из тех, где магия тонко вплетена в повседневность. Где вместо волшебников — старые кинематографисты, а чудо прячется в механизме часовой башни. «Хранитель времени» — это редкий случай, когда Мартин Скорсезе снимает фильм не про гангстеров, а про мальчика, которого оставили одни часы и непочиненный автомат. Но в его руках даже детская история превращается в поэму.

Картина вышла в 2011 году, получила 11 номинаций на «Оскар» и выиграла 5. И всё же в России её посмотрели единицы. Не буквально, конечно. Что удивительно — ведь лента идеально подходит для семейного вечера, если вы устали от стриминговой однотипности и ищете кино с сердцем.

Кадр из фильма «Хранитель времени»

В главных ролях — Хлоя Грейс Морец, Джуд Лоу, Бен Кингсли и даже Саша Барон Коэн, но в драматическом амплуа. Продюсировал Джонни Депп. А в основе — книга Брайана Селзника, в которой механизмы, кино и одиночество соединяются в одну нежную притчу.

Хьюго живёт на вокзале. Он следит за часами и мечтает починить устройство, оставшееся от отца. Его мир — тени, шестерёнки и догадки. И пока взрослые спорят о чём-то большом, он ищет смысл — и находит его в забытой киностудии. В том, как прошлое оживает на плёнке. В том, как кино спасает от одиночества.

Кадр из фильма «Хранитель времени»

«Хранитель времени» — не только о детстве. Это о любви к кино, к механике, к людям. Это фильм, который учит не бояться быть мечтателем. Его стоит смотреть тем, кто верит, что каждая сломанная вещь — может быть восстановлена. А каждый потерянный ребёнок — найден.

Фото: Кадр из фильма «Хранитель времени»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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1 комментарий
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