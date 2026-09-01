Расписание Дорогая, я уменьшил сына в Алматы на 6 сентября 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, RU 10:30 от 14:25 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 10:10 от 11:00 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 11:30 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 10:20 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 10:00 от 12:00 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 12:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 10:10 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 10:40 от 12:30 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 10:20 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 15:50 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 12:10 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 14:50 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 12:10 от