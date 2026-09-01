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Киноафиша Фильмы Дорогая, я уменьшил сына Расписание Дорогая, я уменьшил сына (2024) в Алматы на сегодня

Расписание Дорогая, я уменьшил сына (2024) в Алматы на сегодня

Дорогая, я уменьшил сына
Дорогая, я уменьшил сына комедия 2024 / Китай
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Завтра 6 пн 7
Формат сеанса
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Расписание Дорогая, я уменьшил сына в Алматы на 6 сентября 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:30 от 14:25 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:10 от 11:00 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:30 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:20 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:00 от 12:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
12:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:10 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
10:40 от 12:30 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
10:20 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
12:10 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
14:50 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
12:10 от
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