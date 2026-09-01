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Kinoafisha Films New Happy Dad and Son 6: Mini Adventure Showtimes for New Happy Dad and Son 6: Mini Adventure (2024) in Almaty today

Showtimes for New Happy Dad and Son 6: Mini Adventure (2024) in Almaty today

New Happy Dad and Son 6: Mini Adventure
New Happy Dad and Son 6: Mini Adventure Comedy 2024 / China
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Tomorrow 6 Mon 7
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Showtimes for New Happy Dad and Son 6: Mini Adventure in Almaty on 6 September 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
10:30 from 14:25 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
10:10 from 11:00 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
12:10 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
11:30 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
10:20 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
10:00 from 12:00 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
12:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
10:10 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
10:40 from 12:30 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
10:20 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
15:50 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
12:10 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
14:50 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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