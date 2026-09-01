Showtimes for New Happy Dad and Son 6: Mini Adventure in Almaty on 6 September 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, RU 10:30 from 14:25 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 10:10 from 11:00 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 12:10 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 11:30 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 10:20 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 10:00 from 12:00 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 12:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 10:10 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 10:40 from 12:30 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 10:20 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 15:50 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 12:10 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 14:50 from