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Киноафиша Фильмы 40 свиданий, 40 ночей Расписание 40 свиданий, 40 ночей (2026) в Алматы на сегодня

Расписание 40 свиданий, 40 ночей (2026) в Алматы на сегодня

40 свиданий, 40 ночей
40 свиданий, 40 ночей Разуверившаяся в любви девушка заключает пари, рассчитывая найти парня за 40 свиданий комедия, мелодрама 2026 / США
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Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
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Расписание 40 свиданий, 40 ночей в Алматы на 20 августа 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
16:05 от 18:10 от 20:15 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
00:10 от 01:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
14:10 от 22:55 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
13:30 от 14:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
18:50 от 19:50 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
00:40 от 01:40 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
01:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:20 от 01:20 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
00:10 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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