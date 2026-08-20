Расписание 40 свиданий, 40 ночей в Алматы на 20 августа 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D 16:05 от 18:10 от 20:15 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 00:10 от 01:10 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, RU 14:10 от 22:55 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 13:30 от 14:30 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 18:50 от 19:50 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 00:40 от 01:40 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 01:10 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 00:20 от 01:20 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 00:10 от