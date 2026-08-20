Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films 40 Dates and 40 Nights Showtimes for 40 Dates and 40 Nights (2026) in Almaty today

Showtimes for 40 Dates and 40 Nights (2026) in Almaty today

40 Dates and 40 Nights
40 Dates and 40 Nights Comedy, Romantic 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 20 Tomorrow 21 Sat 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26
Format
Group Screenings

Showtimes for 40 Dates and 40 Nights in Almaty on 20 August 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D
16:05 from 18:10 from 20:15 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
00:10 from 01:10 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
14:10 from 22:55 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
13:30 from 14:30 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
18:50 from 19:50 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
00:40 from 01:40 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
01:10 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
00:10 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more