Showtimes for 40 Dates and 40 Nights in Almaty on 20 August 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D 16:05 from 18:10 from 20:15 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 00:10 from 01:10 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, RU 14:10 from 22:55 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 13:30 from 14:30 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 18:50 from 19:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 00:40 from 01:40 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 01:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 00:20 from 01:20 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 00:10 from