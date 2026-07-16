Расписание Ночь гризли в Алматы на 16 июля 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, RU 14:45 от 23:45 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 23:00 от 00:00 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 12:30 от 13:50 от 23:00 от 00:05 от 00:30 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 15:40 от 16:40 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 12:00 от 00:50 от 01:50 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 00:00 от 01:00 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 15:30 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 13:50 от 14:50 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 14:30 от