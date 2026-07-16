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Киноафиша Фильмы Ночь гризли Расписание Ночь гризли (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Ночь гризли (2026) в Алматы на сегодня

Ночь гризли
Ночь гризли Отдых друзей на природе оборачивается сражением за выживание из-за встречи с кровожадным медведем драма 2026 / США
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Сегодня 16 Завтра 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
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Расписание Ночь гризли в Алматы на 16 июля 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
14:45 от 23:45 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
23:00 от 00:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
12:30 от 13:50 от 23:00 от 00:05 от 00:30 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
15:40 от 16:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:00 от 00:50 от 01:50 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
00:00 от 01:00 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:50 от 14:50 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
14:30 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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