Showtimes for Grizzly Night in Almaty on 16 July 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, RU 14:45 from 23:45 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 23:00 from 00:00 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 12:30 from 13:50 from 23:00 from 00:05 from 00:30 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 15:40 from 16:40 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 12:00 from 00:50 from 01:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 00:00 from 01:00 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 15:30 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 13:50 from 14:50 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 14:30 from