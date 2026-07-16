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Kinoafisha Films Grizzly Night Showtimes for Grizzly Night (2026) in Almaty today

Showtimes for Grizzly Night (2026) in Almaty today

Grizzly Night
Grizzly Night Drama 2026 / USA
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Showtimes for Grizzly Night in Almaty on 16 July 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
14:45 from 23:45 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
23:00 from 00:00 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
12:30 from 13:50 from 23:00 from 00:05 from 00:30 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
15:40 from 16:40 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
12:00 from 00:50 from 01:50 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
00:00 from 01:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
15:30 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
13:50 from 14:50 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
14:30 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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