Расписание Почтальон победы в Шымкенте на 6 сентября 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D, KZ 16:45 от 2600 ₸ 18:30 от 3000 ₸ 22:20 от 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 15:50 от 2100 ₸ 21:45 от 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, KK 19:10 от 3300 ₸ 2D, KZ 18:10 от 3300 ₸ 2D, RU 12:10 от 2500 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KK 20:20 от 3300 ₸ 2D, KZ 19:20 от 3300 ₸ 2D, RU 13:50 от 2500 ₸ 14:50 от 2500 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, KK 19:00 от 3300 ₸ 2D, KZ 12:00 от 2500 ₸ 18:00 от 3300 ₸ 2D, RU 14:00 от 2900 ₸ 15:00 от 2900 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KK 15:50 от 4100 ₸ 20:00 от 4600 ₸ 22:00 от 4600 ₸ 2D, KZ 10:50 от 3600 ₸ 12:50 от 3600 ₸ 14:50 от 4100 ₸ 19:00 от 4600 ₸ 21:00 от 4600 ₸ 2D, RU 16:50 от 4100 ₸ 17:50 от 4100 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 16:15 от 3000 ₸ 17:15 от 3000 ₸ 20:25 от 3000 ₸