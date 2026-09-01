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Киноафиша Фильмы Почтальон победы Расписание Почтальон победы (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Почтальон победы (2026) в Шымкенте на сегодня

Почтальон победы
Почтальон победы драма, военный, исторический 2026 / Россия / Казахстан / Беларусь
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Завтра 6 пн 7 вт 8 ср 9
Формат сеанса
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Расписание Почтальон победы в Шымкенте на 6 сентября 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
16:45 от 2600 ₸ 18:30 от 3000 ₸ 22:20 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
15:50 от 2100 ₸ 21:45 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
19:10 от 3300 ₸
2D, KZ
18:10 от 3300 ₸
2D, RU
12:10 от 2500 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
20:20 от 3300 ₸
2D, KZ
19:20 от 3300 ₸
2D, RU
13:50 от 2500 ₸ 14:50 от 2500 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
19:00 от 3300 ₸
2D, KZ
12:00 от 2500 ₸ 18:00 от 3300 ₸
2D, RU
14:00 от 2900 ₸ 15:00 от 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:50 от 4100 ₸ 20:00 от 4600 ₸ 22:00 от 4600 ₸
2D, KZ
10:50 от 3600 ₸ 12:50 от 3600 ₸ 14:50 от 4100 ₸ 19:00 от 4600 ₸ 21:00 от 4600 ₸
2D, RU
16:50 от 4100 ₸ 17:50 от 4100 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
16:15 от 3000 ₸ 17:15 от 3000 ₸ 20:25 от 3000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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