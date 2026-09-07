Кушнир вернётся, но надолго ли: из «Ищейки-10» уже выводят персонажей

«Ищейка» добралась до юбилейного, десятого сезона — съёмки нового цикла уже стартовали в Геленджике. За годы в сериале успели измениться не только обстоятельства дел, но и состав знакомых зрителям героев.

Именно кадровые перестановки сейчас вызывают больше всего вопросов у поклонников. Некоторые персонажи покидают историю, а на их месте появляются новые лица, и зрители пытаются понять, почему создатели решили изменить привычную команду.

Сюжет

У Александры Кушнир и Васнецова начинается новый этап отношений: они готовятся познакомить семьи, но очередное расследование снова вмешивается в личную жизнь. Кушнир похищают прямо на глазах у жениха. После её спасения появляется загадочный Книжник, который решает вмешаться в жизнь Александры, её коллег и близких и навязать им собственный сценарий.

Детали

Ещё несколько лет назад обсуждалась возможная отмена «Ищейки», однако сериал продолжил выходить и теперь добрался до десятого сезона. Съёмки юбилейной части уже начались в Геленджике.

Новых противников и необычных преступлений станет больше, но без серьёзных потерь среди героев не обойдётся. Погибнет новый помощник Удальцовой, у Жиркова неожиданно исчезнет новорождённый ребёнок, а Абашев станет жертвой убийства.

«Ищейка-10» покажут на Первом канале в новом телесезоне. Точная дата премьеры пока не объявлена.

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