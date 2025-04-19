Меню
Kinoplexx 9 City Mall

Kinoplexx 9 City Mall

Шымкент
Адрес
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
Билеты от 1500 ₸
Kinoplexx
7.7
16 голосов
Билеты от 1500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Kinoplexx 9 City Mall
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 4 сеанса
16:00 от 1500 ₸ 18:10 от 1500 ₸ 20:20 от 1500 ₸ 22:30 от 1500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 5 сеансов
15:40 от 2000 ₸ 17:50 от 2000 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 22:10 от 2000 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 6 сеансов
14:30 от 2000 ₸ 16:50 от 2000 ₸ 19:10 от 2000 ₸ 19:40 от 1500 ₸ ...
Битва за битвой
Битва за битвой
Сегодня 3 сеанса
17:40 от 2000 ₸ 20:50 от 2000 ₸ 00:00 от 2000 ₸ ...
Егор Сманнов 19 апреля 2025, 18:27
Который раз ходим в этот кинотеатр, ужасно грубое обращение персонала ,ощущение как будто на каком-то режимном объекте куда пошёл зачем это зачем то… Читать дальше…
Aidana Tulusbekova 30 октября 2024, 13:36
Это ужас какой-то!!! Реклама 30 мин😡захотела встать и уйти!!! Больше не приду
16 голосов
Сегодня 30
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
16:00 от 1500 ₸ 18:10 от 1500 ₸ 20:20 от 1500 ₸ 22:30 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
15:40 от 2000 ₸ 17:50 от 2000 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 22:10 от 2000 ₸ 00:20 от 2000 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
14:30 от 2000 ₸ 16:50 от 2000 ₸ 19:10 от 2000 ₸ 19:40 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸ 21:40 от 2000 ₸ 22:00 от 1500 ₸ 23:00 от 1500 ₸ 23:40 от 1500 ₸ 00:10 от 2000 ₸ 00:40 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
