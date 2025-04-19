Меню
Киноафиша Шымкента
Кинотеатры
Kinoplexx 9 City Mall
Kinoplexx 9 City Mall
Шымкент
О кинотеатре
Адрес
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
Билеты от 1500 ₸
Сеть
Kinoplexx
7.7
16
голосов
2
Билеты от 1500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Kinoplexx 9 City Mall
Qaitadan
Сегодня 4 сеанса
16:00
от 1500 ₸
18:10
от 1500 ₸
20:20
от 1500 ₸
22:30
от 1500 ₸
...
Агент & Irbis
Сегодня 5 сеансов
15:40
от 2000 ₸
17:50
от 2000 ₸
20:00
от 2000 ₸
22:10
от 2000 ₸
...
Аменгер
Сегодня 6 сеансов
14:30
от 2000 ₸
16:50
от 2000 ₸
19:10
от 2000 ₸
19:40
от 1500 ₸
...
Битва за битвой
Сегодня 3 сеанса
17:40
от 2000 ₸
20:50
от 2000 ₸
00:00
от 2000 ₸
...
Сегодня
от 1500 ₸
Отзывы о кинотеатре
Егор Сманнов
19 апреля 2025, 18:27
Который раз ходим в этот кинотеатр, ужасно грубое обращение персонала ,ощущение как будто на каком-то режимном объекте куда пошёл зачем это зачем то…
Aidana Tulusbekova
30 октября 2024, 13:36
Это ужас какой-то!!! Реклама 30 мин😡захотела встать и уйти!!! Больше не приду
16
голосов
Фильмы в кинотеатре Kinoplexx 9 City Mall
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KK
16:00
от 1500 ₸
18:10
от 1500 ₸
20:20
от 1500 ₸
22:30
от 1500 ₸
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, RU
15:40
от 2000 ₸
17:50
от 2000 ₸
20:00
от 2000 ₸
22:10
от 2000 ₸
00:20
от 2000 ₸
Аменгер
драма
2025, Кыргызстан
2D, KK
14:30
от 2000 ₸
16:50
от 2000 ₸
19:10
от 2000 ₸
19:40
от 1500 ₸
21:10
от 1500 ₸
21:40
от 2000 ₸
22:00
от 1500 ₸
23:00
от 1500 ₸
23:40
от 1500 ₸
00:10
от 2000 ₸
00:40
от 1500 ₸
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
