Киноафиша Шымкента Кинотеатры Kinoplexx 9 City Mall Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 9 City Mall»

Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
16:00 от 1500 ₸ 18:10 от 1500 ₸ 20:20 от 1500 ₸ 22:30 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
15:40 от 2000 ₸ 17:50 от 2000 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 22:10 от 2000 ₸ 00:20 от 2000 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
14:30 от 2000 ₸ 16:50 от 2000 ₸ 19:10 от 2000 ₸ 19:40 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸ 21:40 от 2000 ₸ 22:00 от 1500 ₸ 23:00 от 1500 ₸ 23:40 от 1500 ₸ 00:10 от 2000 ₸ 00:40 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
17:40 от 2000 ₸ 20:50 от 2000 ₸ 00:00 от 2000 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KK
15:10 от 1500 ₸ 17:20 от 1500 ₸ 19:20 от 1500 ₸ 21:20 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸ 23:20 от 1500 ₸ 00:10 от 1500 ₸ 01:20 от 1500 ₸
Долгая прогулка
Долгая прогулка ужасы 2025, США
2D, RU
15:20 от 2000 ₸
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KK
15:30 от 1500 ₸ 17:30 от 1500 ₸ 20:10 от 1500 ₸
Зверопоезд
Зверопоезд боевик, анимация, комедия 2025, Франция
2D, RU
15:20 от 1500 ₸
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены комедия 2025, Казахстан
2D, KK
15:00 от 1500 ₸ 17:00 от 1500 ₸ 19:00 от 1500 ₸ 21:00 от 1500 ₸
Нескромные
Нескромные комедия 2025, США
2D, RU
01:10 от 1500 ₸
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KK
17:10 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KK
16:00 от 1500 ₸ 18:00 от 1500 ₸
Укради жениха, если сможешь
Укради жениха, если сможешь комедия 2025, Казахстан
2D, KK
00:30 от 1500 ₸
