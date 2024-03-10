Меню
Отзывы о кинотеатре Kinoplexx 9 City Mall

dosym221 10 марта 2024, 14:02
Оценка
онлайн прадажа неге жок
10 марта 2024, 14:02 Ответить
tazhibaevaulzhan 18 марта 2024, 06:57
Онлайн алынбайды ма? Колл центр номерлеріңізді таппадым еще
18 марта 2024, 06:57 Ответить
adilbek.moldir98 27 марта 2024, 07:46
Неге онлайн алынбайды
27 марта 2024, 07:46 Ответить
User 2 апреля 2024, 10:11
Оценка
Хотябы номер калдырса боладыгой алынбайд онлайн
2 апреля 2024, 10:11 Ответить
Sagi Aidarov 14 мая 2024, 18:56
Кино.кз тен аласыңдар билетті.
14 мая 2024, 18:56 Ответить
Aidana Tulusbekova 30 октября 2024, 13:36
Оценка
Это ужас какой-то!!! Реклама 30 мин😡захотела встать и уйти!!! Больше не приду
30 октября 2024, 13:36 Ответить
Егор Сманнов 19 апреля 2025, 18:27
Оценка
Который раз ходим в этот кинотеатр, ужасно грубое обращение персонала ,ощущение как будто на каком-то режимном объекте куда пошёл зачем это зачем то ,одним словом выполняют обязанности охраны, уважаемое руководство объясните пожалуйста персоналу их функциональные обязанности чтоб не кошмарили посетителей так нельзя, объясните им пожалуйста что такое Торговый Центр ,что люди могут передвигаться где хотят и фоткаться возле стендов с рекламой фильмов ,очень грубые девушки в других кинотеатрах такого не замечал спасибо за внимание с/у клиент
19 апреля 2025, 18:27 Ответить
