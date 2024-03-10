Menu
Kinoafisha Shymkent
Cinemas
Kinoplexx 9 City Mall
Kinoplexx 9 City Mall Cinema Reviews
Kinoplexx 9 City Mall Cinema Reviews
Ratings
About the cinema
Showtimes
Map
Reviews
Kinoplexx 9 City Mall Cinema Reviews
Comments
dosym221
10 March 2024, 14:02
Vote
онлайн прадажа неге жок
10 March 2024, 14:02
0
0
Reply
tazhibaevaulzhan
18 March 2024, 06:57
Онлайн алынбайды ма? Колл центр номерлеріңізді таппадым еще
18 March 2024, 06:57
0
0
Reply
adilbek.moldir98
27 March 2024, 07:46
Неге онлайн алынбайды
27 March 2024, 07:46
0
0
Reply
User
2 April 2024, 10:11
Vote
Хотябы номер калдырса боладыгой алынбайд онлайн
2 April 2024, 10:11
0
0
Reply
Sagi Aidarov
14 May 2024, 18:56
Кино.кз тен аласыңдар билетті.
14 May 2024, 18:56
0
0
Reply
Aidana Tulusbekova
30 October 2024, 13:36
Vote
Это ужас какой-то!!! Реклама 30 мин😡захотела встать и уйти!!! Больше не приду
30 October 2024, 13:36
0
0
Reply
Егор Сманнов
19 April 2025, 18:27
Vote
Который раз ходим в этот кинотеатр, ужасно грубое обращение персонала ,ощущение как будто на каком-то режимном объекте куда пошёл зачем это зачем то ,одним словом выполняют обязанности охраны, уважаемое руководство объясните пожалуйста персоналу их функциональные обязанности чтоб не кошмарили посетителей так нельзя, объясните им пожалуйста что такое Торговый Центр ,что люди могут передвигаться где хотят и фоткаться возле стендов с рекламой фильмов ,очень грубые девушки в других кинотеатрах такого не замечал спасибо за внимание с/у клиент
19 April 2025, 18:27
0
0
Reply
Authorisation by email