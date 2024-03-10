Menu
Kinoplexx 9 City Mall Cinema Reviews

dosym221 10 March 2024, 14:02
онлайн прадажа неге жок
tazhibaevaulzhan 18 March 2024, 06:57
Онлайн алынбайды ма? Колл центр номерлеріңізді таппадым еще
adilbek.moldir98 27 March 2024, 07:46
Неге онлайн алынбайды
User 2 April 2024, 10:11
Хотябы номер калдырса боладыгой алынбайд онлайн
Sagi Aidarov 14 May 2024, 18:56
Кино.кз тен аласыңдар билетті.
Aidana Tulusbekova 30 October 2024, 13:36
Это ужас какой-то!!! Реклама 30 мин😡захотела встать и уйти!!! Больше не приду
Егор Сманнов 19 April 2025, 18:27
Который раз ходим в этот кинотеатр, ужасно грубое обращение персонала ,ощущение как будто на каком-то режимном объекте куда пошёл зачем это зачем то ,одним словом выполняют обязанности охраны, уважаемое руководство объясните пожалуйста персоналу их функциональные обязанности чтоб не кошмарили посетителей так нельзя, объясните им пожалуйста что такое Торговый Центр ,что люди могут передвигаться где хотят и фоткаться возле стендов с рекламой фильмов ,очень грубые девушки в других кинотеатрах такого не замечал спасибо за внимание с/у клиент
