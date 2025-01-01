Menu
Kinoafisha
Shymkent, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Shymkent Cinema Ratings
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
1
Kinopark 5 Mega Planet
g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
1 review
2
Galaxy Cinema Shymkent
g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330
3 reviews
3
Kinoplexx 9 City Mall
g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
7 reviews
4
Kinopark 4 Nauryz Park
g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
1 review
5
Pixel Family Cinema
g. Shymkent, ul. T. Ryskulova 49A, TRTs «Sever», 3-y etazh
6
Kinopark 5 Hyper House
g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
1 review
7
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
8
Pixel Cinema
g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
1 review
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree