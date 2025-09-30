Кинотеатр Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos в Шымкенте был открыт в сентябре 2016 года. Он стал вторым кинотеатром сети. Гостей встречают 7 уютных кинозалов в общем на 1000 мест.

Открытие такого мультиплекса открыло перед горожанами новые возможности и подарило новые впечатления от проведения досуга.

Кинозалы кинотеатра оснащены самым современным оборудованием для демонстрации фильмов в различных форматах. Новейшие системы звука позволяют погрузиться в происходящие на экране события и ощутить себя их участником.