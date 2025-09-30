Меню
Киноафиша Шымкента Кинотеатры Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos

Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos

Шымкент
Адрес
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
Телефон

+7 (7252) 77-22-22

Билеты от 1500 ₸
О кинотеатре

Кинотеатр Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos в Шымкенте был открыт в сентябре 2016 года. Он стал вторым кинотеатром сети. Гостей встречают 7 уютных кинозалов в общем на 1000 мест.

Открытие такого мультиплекса открыло перед горожанами новые возможности и подарило новые впечатления от проведения досуга. 

Кинозалы кинотеатра оснащены самым современным оборудованием для демонстрации фильмов в различных форматах. Новейшие системы звука позволяют погрузиться в происходящие на экране события и ощутить себя их участником. 

Бар
Расположен в ТЦ
Dolby Atmos
Диваны
8 голосов
Билеты от 1500 ₸
Расписание сеансов в кинотеатре Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 4 сеанса
10:35 от 1500 ₸ 12:50 от 1500 ₸ 14:30 от 6000 ₸ 16:45 от 6000 ₸ ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
12:10 от 1500 ₸ 21:25 от 1500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 3 сеанса
17:10 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 2 сеанса
10:20 от 5000 ₸ 15:05 от 1500 ₸ ...
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:35 от 1500 ₸ 12:50 от 1500 ₸ 14:30 от 6000 ₸ 16:45 от 6000 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
12:10 от 1500 ₸ 21:25 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
17:10 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸
