Свою «Тетрадь смерти» в СССР сняли еще в 1965-м: местный Ягами Лайт здесь лучше, чем в аниме (и концовка – тоже)

Кто бы мог подумать, что в 1965 году в советском Грузии снимут фильм, который почти на 40 лет предвосхитит концепцию знаменитой «Тетради смерти»? Картина «Простите, вас ожидает смерть» – это «скрытая жемчужина», которая пролежала в архивах незамеченной, но сегодня выглядит гениальным зеркальным отражением японской манги.

Если в «Тетради смерти» главный герой берет на себя роль судьи, вычеркивая имена преступников, то здесь все наоборот. Молодая девушка Нани (даже имя звучит слегка по-японски) находит в автобусе блокнот с тремя фамилиями и детальным планом их убийства.

Вместо того чтобы уничтожить записи, она делает то, что в голову не пришло бы Лайту Ягами: она начинает звонить каждому из «обреченных» и предупреждать их о смертельной угрозе.

Фильм превращается в блестящую социальную комедию и сатиру. Реакция людей, чьи имена оказались в зловещем списке, разоблачает их с головой.

Тот, кто бросается милиционеру с криком «Посадите меня в тюрьму!», оказывается нечистым на руку маклером. Другой, в ужасе забирающий с почты свое анонимное письмо, – кляузником.

Их паника становится кармическим наказанием, обнажающим грехи. Кульминация здесь и вовсе гениальна, и, объективно, неожиданнее, чем в культовом аниме: оказывается, блокнот принадлежит вовсе не потенциальному убийце.

А кому именно – советуем вам узнать самостоятельно. Фильм лежит в Сети в приличном качестве и, увы, лишь в оригинале, но длится всего час и в целом понятен без лишних слов.