Статьи «Дешёвый сюжет, дешёвая игра актёров»: так почему тогда этот хит ТВ-3 идет уже 14 лет — 1700 серий залпом посмотреть невозможно

«Дешёвый сюжет, дешёвая игра актёров»: так почему тогда этот хит ТВ-3 идет уже 14 лет — 1700 серий залпом посмотреть невозможно

15 мая 2026 13:00
Кадр из сериала «Гадалка»

Лента установила рекорд.

Попасть в Книгу рекордов — задача не из простых. Особенно когда речь идёт о сериалах, ведь их выходит так много каждый год. Поэтому, когда российскому проекту всё же удаётся это сделать, это становится не просто строчкой в списке, а настоящим знаком народной любви.

И к данному хиту ТВ-3 это точно можно отнести, несмотря на презрительные отзывы в Сети.

Рекорд «Гадалки»

Мистический сериал «Гадалка» с телеканала ТВ-3 официально считается рекордсменом. Он попал в Книгу рекордов России как проект с самым большим числом серий в своём жанре. На момент награждения, прошлым летом, их накопилось уже 1681. И он выходит до сих пор.

Как рассказали создатели, много лет этот сериал остаётся хитом дневного эфира. «Гадалка» — это история о трёх очень разных женщинах с необычным даром. Каждая из них помогает людям по-своему. Их объединяет одно: они всегда знают ответы на самые сложные и сокровенные вопросы своих клиентов.

Отзывы о «Гадалке»

Несмотря на официальное признание, в отзывах зрителей чаще звучит критика. Многие отмечают, что сериал сделан словно на конвейере. Схема от сезона к сезону остаётся неизменной: сначала воспоминание героя, потом визит к гадалке, небольшое расследование и обязательный совет с магическим уклоном.

Из всего актёрского состава убедительно выглядят лишь сами ведущие гадалки. Но им в каждой серии отводится всего несколько минут. Да и играют они, по сути, просто себя.

Остальные герои либо переигрывают, изображая панику, либо, наоборот, кажутся слишком отстранёнными. Часто в диалогах слышно, как актёры сбиваются и запинаются, что только усиливает ощущение любительской постановки.

«Смотрю фоном, чтобы поржать. Бездарен во всем сериал. Гадалки смешат, так театрально подкатывают глаза и вздыхают. О других актёрах вообще говорить — время тратить, сценарии — кошмар», «Даже не знала, смеяться или плакать, настолько глупо оно там всё выглядело», «С сериалом "Гадалка" все не так. Дешёвый сюжет, дешёвая игра актёров», — отмечают в Сети.

Светлана Левкина
