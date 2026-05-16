Не ест после 16 и пьет чай с имбирем: диетолог объяснил, помогает ли диета Мерьем Узерли похудеть

Чтобы добиться эффекта, важно соблюсти одно условие, без которого все ограничения не имеют смысла.

Поклонники сериала «Великолепный век» наверняка обращали внимание на роскошную фигуру актрисы Мерьем Узерли, исполнившей роль Хюррем. Но мало кто знает, что для сериала актриса специально набирала вес, а вот в жизни она предпочитает быть менее пышной.

Чтобы после съемок поскорее вернуться в привычную форму, актриса разработала для себя диету. В ее основы входит отказ от еды после 16:00, обильное питье, в том числе имбирный чай, а также отказ от жирных и мучных продуктов. И если с последним пунктом все ясно, то вот первые два вызывают сомнения. Поэтому «Киноафиша» пообщалась с диетологом Евгением Арзамасцевым, чтобы узнать, стоит ли следовать примеру Узерли.

Стоит ли отказываться от еды после 16 часов?

«В действительности достаточно отказаться от жирного, мучного и сладкого, а также начать контролировать калории. И уже тогда вес начнет снижаться. Все остальное — это уже приятное дополнение, а для кого-то оно может оказаться и вредным. Например, привычка не есть после 16:00 подойдет не всем», — подчеркнул эксперт.

Например, если человек ложиться спать поздно, то ужин после 18:00 не навредит. Даже более поздний прием пищи в таком случае не скажется отрицательно.

А как насчет имбирного чая?

Что касается питьевого режима, то это помогает контролировать чувство голода. Но сам по себе имбирный чай похудеть не поможет.