Не ест после 16 и пьет чай с имбирем: диетолог объяснил, помогает ли диета Мерьем Узерли похудеть

16 мая 2026 11:00
Чтобы добиться эффекта, важно соблюсти одно условие, без которого все ограничения не имеют смысла.

Поклонники сериала «Великолепный век» наверняка обращали внимание на роскошную фигуру актрисы Мерьем Узерли, исполнившей роль Хюррем. Но мало кто знает, что для сериала актриса специально набирала вес, а вот в жизни она предпочитает быть менее пышной.

Чтобы после съемок поскорее вернуться в привычную форму, актриса разработала для себя диету. В ее основы входит отказ от еды после 16:00, обильное питье, в том числе имбирный чай, а также отказ от жирных и мучных продуктов. И если с последним пунктом все ясно, то вот первые два вызывают сомнения. Поэтому «Киноафиша» пообщалась с диетологом Евгением Арзамасцевым, чтобы узнать, стоит ли следовать примеру Узерли.

Стоит ли отказываться от еды после 16 часов?

«В действительности достаточно отказаться от жирного, мучного и сладкого, а также начать контролировать калории. И уже тогда вес начнет снижаться. Все остальное — это уже приятное дополнение, а для кого-то оно может оказаться и вредным. Например, привычка не есть после 16:00 подойдет не всем», — подчеркнул эксперт.

Например, если человек ложиться спать поздно, то ужин после 18:00 не навредит. Даже более поздний прием пищи в таком случае не скажется отрицательно.

А как насчет имбирного чая?

Что касается питьевого режима, то это помогает контролировать чувство голода. Но сам по себе имбирный чай похудеть не поможет.

«Имбирь, безусловно, полезен, но не стоит уповать на него и ждать чудо-эффекта. Если есть все что угодно и завершать прием пищи имбирем, конечно, никакого результата не будет. Основа похудения — это отказ от откровенно вредных продуктов и контроль калорийности. Это будет работать», — заключил специалист.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
