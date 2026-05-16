Звезда «Очень странных дел» выбрала любимые фильмы: в России даже не смотрят то, что предпочитает Вайнона Райдер

После оглушительного успеха «Очень странных дел» и долгожданного сиквела «Битлджуса» Вайнона Райдер снова в центре внимания. Актриса никогда не уходила из кино, но ее слава развивается волнами.

При этом звезда всегда оставалась и по ту сторону экрана активной поклонницей этого искусства. Ее список любимых фильмов говорит об изящном вкусе и глубоких киноведческих знаниях.

«Мэтуон»

Среди фаворитов актрисы есть малоизвестный независимый фильм «Мэтуон» Джона Сейлза, рассказывающий о борьбе рабочих за создание профсоюза. Картина не нашла отклика у широкой аудитории и провалилась в прокате, но актриса называет её по-настоящему гениальной.

Особенно её впечатлила игра Криса Купера — Райдер признаётся, что его актёрское мастерство до сих пор служит для неё источником вдохновения.

«После жизни»

Фильм «После жизни» японского режиссёра Хирокадзу Корээды рассказывает о людях, оказавшихся в своеобразном чистилище, где они должны выбрать лишь одно воспоминание для вечности. Несмотря на кажущуюся простоту, фильм обладает удивительной эмоциональной силой.

Райдер настолько впечатлилась этой работой и игрой актёров, что сделала её своей личной рекомендацией для всех друзей и знакомых.

«Современный роман»

Вайнона Райдер — давняя поклонница режиссёра Альберта Брукса, поэтому его романтическая драма «Современный роман» прочно обосновалась в списке её фаворитов. Фильм исследует отношения пары, которая постоянно балансирует между ссорами и примирениями, показывая любовь без прикрас — со всем её хаосом, уязвимостью и юмором.

Несмотря на свою глубину и тонкую игру актёров, картина остаётся малоизвестной для российских зрителей.

«Потерянные в Америке»

Любит Райдер и другую работу Брукса — комедию «Потерянные в Америке». Фильм, ставший в США настоящей культовой классикой, рассказывает уморительную историю семейной пары, бросившей всё ради жизни в доме на колёсах.

Но и эта лента осталась непопулярной в России. Например, на «Кинопоиске» у картины всего около 300 оценок, а значит смотрели ее единицы.

«До свидания, дети»

Возглавляет личный список Вайноны Райдер французская драма «До свидания, дети». Эта история рассказывает о католическом священнике, который в оккупированной Франции пытается спасти детей от гибели, разделяя с ними страшную судьбу.

Актриса говорила, что картина производит на неё даже более сильное впечатление, чем знаменитый «Список Шиндлера».

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».