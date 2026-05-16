Об этих 3 мини-сериалах мало кто знает: дайте шанс, например, экранизации романа Карстена Дюсса и не пожалеете

В море новинок и громких премьер легко пропустить некоторые сериалы. Каждый месяц выходит множество проектов с блестящими актёрами и удивительными сюжетами, которые просто не успели громко заявить о себе.

Мы решили рассказать именно о таких картинах — тех, что умеют цеплять с самых первых кадров. Это истории, которые незаметно затягивают, как хорошая книга, и остаются со зрителями надолго после финальных титров.

«Убивать осознанно»

Немецкий сериал «Убивать осознанно» переворачивает привычный сценарий криминальной истории. Это экранизация романа Карстена Дюсса о, казалось бы, невозможном.

Главный герой — консультант по медитации, который решается на убийство своего самого неприятного клиента. Напряжённый триллер здесь соседствует с глубокой психологической драмой, а всё это приправлено чёрным немецким юмором.

В результате получается невероятно цепляющая чёрная комедия. Роль главного героя в исполнении Тома Шиллинга — это отдельное достижение. Его персонаж получился удивительно живым, противоречивым и по-своему обаятельным.

«Сороки-убийцы»

Сериал «Сороки-убийцы» — эталонный британский детектив. Он экранизирует роман Энтони Горовица.

Сюжет вращается вокруг редактора книжного издательства, которая расследует странную смерть автора детективов. Писатель упал с крыши собственного дома, оставив после себя лишь туманную записку. Но главная загадка не в этом.

Перед смертью он сдал рукопись своей последней книги, в которой не хватает самой важной части — финальной главы с разгадкой. Теперь редактору предстоит не только найти эти страницы, но и понять, что гибель писателя вовсе не была несчастным случаем.

Сериал строится по принципу матрёшки — это детектив внутри детектива. Атмосфера английской глубинки, тщательно воссозданная на экране, подкупает с первых минут. А неожиданные повороты сюжета способны удивить даже самых опытных любителей жанра.

«Сочувствующий»

Сериал — экранизация романа, удостоенного Пулитцеровской премии. Вьетнамский писатель Вьет Тхань Нгуен создал сложную историю, за которую взялся не менее сложный режиссёр — кореец Пак Чхан Ук, автор «Олдбоя» и «Служанки».

Это рассказ о двойном агенте, вьетнамском шпионе. После падения Сайгона в 1975 году он оказывается в калифорнийской эмиграции. Но его прошлое не отпускает, разрывая сознание между воспоминаниями о войне в Азии и новой жизнью в Лос-Анджелесе.

Главной находкой сериала «Сочувствующий» стал малоизвестный актёр Хоа Сюаньдэ в роли центрального персонажа. Кроме того, в касте есть Роберт Дауни-младший и Дэвид Духовны.

Стоит отметить, что сериал довольно сильно отошёл от первоисточника. Однако он хорошо смешивает политический триллер, шпионский детектив и личную драму. Получается насыщенный проект, идеально подходящий для погружения на несколько вечеров.