За эту привычку наказывали всех в Османской империи, кроме Хюррем: Сулейман не мог лишить любимую радости

Хюррем посвятила себя Сулейману, хотя изначально ее план был совсем другим. Более того, в сериале «Великолепный век» любимица султана нередко преступала установленные им правила. Речь не о политических играх и интригах против сестер султана или врагов, которыми она так умело манипулировала. На этот раз дело касалось слабости, позволявшей ей хоть немного отвлечься и расслабиться. Мы говорим о ее любви к кофе.

Кофе в империи

Вначале этот экзотический напиток не был под запретом, и именно тогда Хюррем впервые его попробовала. Аромат и вкус моментально покорили ее. Однако позднее Сулейман ввел строгий запрет на употребление кофе. И вот тут Хюррем не смогла противостоять искушению и продолжала тайно наслаждаться любимым напитком, искусно скрывая это от повелителя.

Долгое время Хюррем удавалось скрывать свою маленькую слабость. Сулейман, будучи проницательным, конечно, догадывался о пристрастии жены, но закрывал на это глаза, видя в этом лишь небольшую женскую прихоть.

Почему не было наказания

Когда же стало известно о неизлечимой болезни Хюррем, Сулейман решил порадовать любимую и лично стал угощать ее кофе. Примечательно, что для всех остальных запрет оставался в силе, но только ей, умирающей султанше, была дарована привилегия наслаждаться ароматным, но запретным напитком. Лишь преданные слуги знали о секрете Хюррем и снисходительности Сулеймана к ее последней слабости.