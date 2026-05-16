Хоррор, комедия или драма: какой жанр сериалов смотреть, чтобы разгрузить мозг — объяснил психолог

16 мая 2026 10:00
Сериалы по вечерам смотрят почти все. Но правильно ли вы их выбираете?

Многие по вечерам любят смотреть сериалы и фильмы, чтобы отвлечься от повседневной рутины. Но вы когда-нибудь задумывались, какой из жанров лучше всего снимает напряжение? «Киноафиша» пообщалась с психологом Андреем Зберовским, чтобы узнать, каким проектам отдавать предпочтение.

Какой жанр смотреть?

Эксперт отметил, что все зависит от конкретного человека и его интересов. По большому счету нет разницы, что смотреть. Но очень важно, чтобы в фильме или сериале была динамика. Иначе будет обратный эффект.

«По сути люди хотят системно смотреть фильмы, но хороших художественных кинолент в таком количестве просто не напасешься. Поэтому выбор падает на сериалы. Мужчинам чаще нравятся боевики, женщинам — глянец и мелодрамы. Но все зависит от психотипа. Нет такого, что один жанр разгружает в разы лучше другого. Просто важна динамика, иначе фильм будет лишь еще больше загружать», — подчеркнул специалист.

А хорроры подойдут?

Хорроры в этом плане тоже хороши. Но нужно внимательно подходить к их выбору. В фильме обязательно должно быть что-то приятное, а сама картина не должна быть однотипной.

«Если фильм вызывает только негативные эмоции и раздражение, то тогда человек не лечит свою усталость, а только больше себя загружает. Поэтому сюжетная линия и сценарий очень важны. Пусть хоррор будет приключенческим или хотя бы с приятными героями, с которыми зритель сможет себя ассоциировать», — заключил эксперт.

Фото: Кадр из фильма «Герой наших снов», кадр из сериала «Друзья»
Ольга Назарова
