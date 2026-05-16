Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи С первых минут ясно — вы попали: 5 турецких сериалов, которые смотрят залпом

С первых минут ясно — вы попали: 5 турецких сериалов, которые смотрят залпом

16 мая 2026 07:00
Кадр из сериала «Ядовитый плющ», «Сердечная рана», «Песня жизни»

Истории, где интрига важнее привычных формул.

Эти турецкие сериалы не раскачиваются долго — конфликт обозначен сразу, а дальше зрителя ведут все глубже. И вот вы уже не понимаете, какие силы заставят вас выключить телевизор...

«Сердечная рана» (2021)

Ферит готовится к свадьбе, но за несколько дней до церемонии узнает о предательстве невесты — и человека, которого считал братом.

Он уезжает в Стамбул, где случайное знакомство приводит к фиктивному браку, задуманному как месть. Очень быстро эта сделка начинает рушить жизни всех.

«Сердечная рана» (2021)

«Дикий» (2023)

Мальчика из богатой семьи похищают в детстве, и он вырастает на улицах Стамбула. Спустя годы судьба возвращает его в дом, где он должен был жить всегда.

Только вот прошлое не стирается, а новая семья оказывается сложнее уличной. История о поиске места и цене возвращения.

«Дикий» (2023)

«Песня жизни» (2016)

Хюлья с детства знает, чего хочет, и не привыкла отступать. Ее путь — это не только история любви, но и хроника взросления, ошибок и решений, которые формируют судьбы целых семей.

Свадьба здесь — не финал, а точка отсчета для куда более сложной драмы.

«Песня жизни» (2016)

«Ядовитый плющ» (2023)

Идеальная жизнь Эзги начинает трещать, когда незнакомец заявляет, что ее муж хочет ее убить.

Затем происходит загадочное убийство соседки, и привычная реальность рассыпается. Сериал методично разбирает фасад благополучия, за которым скрываются страх и ложь.

«Ядовитый плющ» (2023)

«Это море переполнится» (2025)

Давний конфликт двух семей на Черноморском побережье неожиданно получает продолжение, когда в город приезжает молодая врач, связанная с прошлым куда сильнее, чем кажется.

Любовь, родовая вражда и поиск идентичности переплетаются в истории, где прошлое не отпускает никого.

«Это море переполнится» (2025)

Фото: Кадр из сериала «Сердечная рана», «Дикий», «Песня жизни», «Ядовитый плющ», «Это море переполнится»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До нее в Турции так никто не делал: почему Сафие-султан говорила о себе «мы» — дело не только в нарциссизме До нее в Турции так никто не делал: почему Сафие-султан говорила о себе «мы» — дело не только в нарциссизме Читать дальше 17 мая 2026
Жуткий кошмар Хюррем: как проходила жизнь в гареме султана Сулеймана — в чем солгал сериал «Великолепный век» Жуткий кошмар Хюррем: как проходила жизнь в гареме султана Сулеймана — в чем солгал сериал «Великолепный век» Читать дальше 17 мая 2026
Не ест после 16 и пьет чай с имбирем: диетолог объяснил, помогает ли диета Мерьем Узерли похудеть Не ест после 16 и пьет чай с имбирем: диетолог объяснил, помогает ли диета Мерьем Узерли похудеть Читать дальше 16 мая 2026
За эту привычку наказывали всех в Османской империи, кроме Хюррем: Сулейман не мог лишить любимую радости За эту привычку наказывали всех в Османской империи, кроме Хюррем: Сулейман не мог лишить любимую радости Читать дальше 15 мая 2026
Судьба единственной сестры Сулеймана, которая ушла из дворца: историки утверждают, что именно ее по-настоящему уважала Хюррем Судьба единственной сестры Сулеймана, которая ушла из дворца: историки утверждают, что именно ее по-настоящему уважала Хюррем Читать дальше 14 мая 2026
Кто на свете всех главнее: какая наложница Сулеймана была выше по статусу — Хюррем или Махидевран — что переврал «Великолепный век» Кто на свете всех главнее: какая наложница Сулеймана была выше по статусу — Хюррем или Махидевран — что переврал «Великолепный век» Читать дальше 14 мая 2026
Думала, что круче исторического «Великолепного века» ничего нет: а потом включила этот турецкий сериал и теперь не могу оторваться Думала, что круче исторического «Великолепного века» ничего нет: а потом включила этот турецкий сериал и теперь не могу оторваться Читать дальше 13 мая 2026
Почему Хюррем и Сулеймана похоронили не вместе? Это была вовсе не воля султана Почему Хюррем и Сулеймана похоронили не вместе? Это была вовсе не воля султана Читать дальше 13 мая 2026
Рейтинги высокие, шум нулевой: 5 фильмов, которые прошли мимо зрителей при полной поддержке критиков Рейтинги высокие, шум нулевой: 5 фильмов, которые прошли мимо зрителей при полной поддержке критиков Читать дальше 17 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше