С первых минут ясно — вы попали: 5 турецких сериалов, которые смотрят залпом

Эти турецкие сериалы не раскачиваются долго — конфликт обозначен сразу, а дальше зрителя ведут все глубже. И вот вы уже не понимаете, какие силы заставят вас выключить телевизор...

«Сердечная рана» (2021)

Ферит готовится к свадьбе, но за несколько дней до церемонии узнает о предательстве невесты — и человека, которого считал братом.

Он уезжает в Стамбул, где случайное знакомство приводит к фиктивному браку, задуманному как месть. Очень быстро эта сделка начинает рушить жизни всех.

«Дикий» (2023)

Мальчика из богатой семьи похищают в детстве, и он вырастает на улицах Стамбула. Спустя годы судьба возвращает его в дом, где он должен был жить всегда.

Только вот прошлое не стирается, а новая семья оказывается сложнее уличной. История о поиске места и цене возвращения.

«Песня жизни» (2016)

Хюлья с детства знает, чего хочет, и не привыкла отступать. Ее путь — это не только история любви, но и хроника взросления, ошибок и решений, которые формируют судьбы целых семей.

Свадьба здесь — не финал, а точка отсчета для куда более сложной драмы.

«Ядовитый плющ» (2023)

Идеальная жизнь Эзги начинает трещать, когда незнакомец заявляет, что ее муж хочет ее убить.

Затем происходит загадочное убийство соседки, и привычная реальность рассыпается. Сериал методично разбирает фасад благополучия, за которым скрываются страх и ложь.

«Это море переполнится» (2025)

Давний конфликт двух семей на Черноморском побережье неожиданно получает продолжение, когда в город приезжает молодая врач, связанная с прошлым куда сильнее, чем кажется.

Любовь, родовая вражда и поиск идентичности переплетаются в истории, где прошлое не отпускает никого.