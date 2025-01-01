Меню
Киноафиша Шымкента Кинотеатры Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos Кинотеатр Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos (Шымкент) на карте

Кинотеатр Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos (Шымкент) на карте

Кинотеатр Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos (Шымкент) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

850 метров
Kinopark 5 Mega Planet ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
5
3.9 км
Kinopark 5 Hyper House ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
5
4.9 км
Kinopark 4 Nauryz Park ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
5
5.1 км
Galaxy Cinema Shymkent ​проспект Тауке хана, 330
5
5.1 км
Pixel Family Cinema ​ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
5
6.6 км
Pixel Cinema мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
5
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
