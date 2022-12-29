Кинотеатр Kinopark 5 Mega Planet был открыт в декабре 2007 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе пять комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 735 посадочных мест.

Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, звуковой системой JBL. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.