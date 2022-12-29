Меню
Kinopark 5 Mega Planet

Шымкент
Адрес
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
Телефон

+7 (778) 553-47-88

Билеты от 1500 ₸
Сеть

Kinopark Theatres

О кинотеатре

Кинотеатр Kinopark 5 Mega Planet был открыт в декабре 2007 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе пять комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 735 посадочных мест.

Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, звуковой системой JBL. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
10 голосов
Билеты от 1500 ₸
Расписание сеансов в кинотеатре Kinopark 5 Mega Planet
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 3 сеанса
14:50 от 1500 ₸ 18:50 от 1500 ₸ 21:00 от 1500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 3 сеанса
16:40 от 1500 ₸ 18:40 от 1500 ₸ 20:40 от 1500 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 5 сеансов
16:10 от 1500 ₸ 18:20 от 1500 ₸ 20:50 от 1500 ₸ 23:00 от 1500 ₸ ...
Джунглилау
Джунглилау
Сегодня 6 сеансов
15:10 от 1500 ₸ 17:10 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 20:30 от 1500 ₸ ...
Отзывы о кинотеатре

Азамат Рахметов 29 декабря 2022, 18:09
Здравствуйте, объясните пожалуйста почему пускают детей которым даже и 5 лет нет на фильм Аватар? Сеанс в 21 00, слезы сопли крики, что за???? Почему… Читать дальше…
10 голосов
Фильмы в кинотеатре Kinopark 5 Mega Planet

Сегодня 30
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
14:50 от 1500 ₸ 18:50 от 1500 ₸ 21:00 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
16:40 от 1500 ₸ 18:40 от 1500 ₸ 20:40 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
16:10 от 1500 ₸ 18:20 от 1500 ₸ 20:50 от 1500 ₸ 23:00 от 1500 ₸ 01:10 от 1500 ₸
