Русский English
Кинотеатры Galaxy Cinema Shymkent

Galaxy Cinema Shymkent

Шымкент
Адрес
г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
Телефон

+7 (7252) 98-21-69

Билеты от 1700 ₸
О кинотеатре

Кинотеатр Арсенал 3D в Шымкенте предлагает гостям принципиально новый и современный отдых. Благодаря современному оборудованию фильмы здесь демонстрируются в форматах 2D и 3D. Новейшая аппаратура делает картинку яркой и четкой, а звук - глубоким и насыщенным. Здесь каждый гость найдет себе развлечение по вкусу, ведь в кинотеатре представлен широкий выбор новинок мирового проката, а также картин отечественного кинематографа.

7.7
11 голосов
Билеты от 1700 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Galaxy Cinema Shymkent
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 1 сеанс
19:45 от 2100 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 6 сеансов
12:10 от 1700 ₸ 16:00 от 1900 ₸ 17:40 от 1900 ₸ 19:35 от 2100 ₸ 21:20 от 2100 ₸ 23:10 от 2100 ₸
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
18:05 от 2100 ₸
Аменгер
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
20:45 от 2100 ₸ 23:00 от 2100 ₸
Отзывы о кинотеатре

akmaral.issayeva 2 января 2024, 16:41
2 января 2023, сегодня сходили на мультфильм -
"Великолепная пятерка" и только перед началом сеанса обратили внимание, что очень дорогие… Читать дальше…
Arsen Nurgaliev 25 мая 2023, 17:04
Расписание на 25.05.2023 стоит фильм собрал друзей семью всей больщей компанией поехали в этот кинотеатр где грубият кассир говорит что нет у нас таких фильмов смотри что включим.
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Galaxy Cinema Shymkent

Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
19:45 от 2100 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
12:10 от 1700 ₸ 16:00 от 1900 ₸ 17:40 от 1900 ₸ 19:35 от 2100 ₸ 21:20 от 2100 ₸ 23:10 от 2100 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
18:05 от 2100 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
