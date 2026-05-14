Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи США заплатили копейки за права на фильм «Москва слезам не верит»: а ведь американцы были в восторге, когда смотрели шедевр Меньшова

США заплатили копейки за права на фильм «Москва слезам не верит»: а ведь американцы были в восторге, когда смотрели шедевр Меньшова

14 мая 2026 12:00
«Москва слезам не верит»

История сделки, которая сначала казалась неудачной, а потом стала легендарной.

Фильм «Москва слезам не верит» в СССР долго не воспринимался как будущий хит. Его ругали за излишнюю бытовую простоту, недостоверность московской среды и «мелодраматичность».

Однако зрители проголосовали иначе: в первый год проката картину посмотрели 84,4 миллиона человек — это второе место в истории советского кино после «Пиратов XX века».

За сколько фильм продали США

Когда картину предложили американскому рынку, к ней отнеслись без особого энтузиазма. Права на прокат в США были проданы всего за 50 тысяч долларов.

Для фильма, который уже собрал огромную аудиторию в СССР, сумма выглядела скромно даже по меркам конца 1970-х.

Сколько на ней заработали

Настоящий сюрприз начался после выхода фильма в американский прокат. За один год «Москва слезам не верит» принесла прокатчикам около 2,5 миллиона долларов, сообщает дзен-канал Союз писателей России.

История трёх женщин, их карьеры, любви и разочарований неожиданно оказалась понятной и близкой зарубежной публике.

«Москва слезам не верит»

Американскому зрителю была интересна не экзотика СССР, а универсальный сюжет: взросление, самостоятельность, поиск личного счастья.

Фильм смотрели как историю о людях, а не как идеологический продукт. Именно это и обеспечило коммерческий успех.

Бонус к миллионам

Международное признание закрепил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Награду Владимир Меньшов получил позже, но именно она окончательно превратила скромно проданную картину в один из самых успешных экспортных фильмов СССР.

Также прочитайте: Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Т-34» просто уничтожили критикой: а ведь он снят по советской драме «Т-34» просто уничтожили критикой: а ведь он снят по советской драме Читать дальше 15 мая 2026
В СССР сняли свой мультик «Волшебник Изумрудного города»: почему от него уже 50 лет кривятся зрители В СССР сняли свой мультик «Волшебник Изумрудного города»: почему от него уже 50 лет кривятся зрители Читать дальше 14 мая 2026
Сыграл фашиста в «Семнадцати мгновениях…» так хорошо, что загубил карьеру: звезда советского хита еще долго расхлебывал последствия съемок Сыграл фашиста в «Семнадцати мгновениях…» так хорошо, что загубил карьеру: звезда советского хита еще долго расхлебывал последствия съемок Читать дальше 14 мая 2026
Пересмотрела «Маленькую Веру» и поняла, кто же там хуже всех: «Удивительная наглость, жадность, гордыня» Пересмотрела «Маленькую Веру» и поняла, кто же там хуже всех: «Удивительная наглость, жадность, гордыня» Читать дальше 13 мая 2026
Создательница «17 мгновений весны» через 14 лет загубила свою карьеру: зачем она лично просила уничтожить один фильм Создательница «17 мгновений весны» через 14 лет загубила свою карьеру: зачем она лично просила уничтожить один фильм Читать дальше 12 мая 2026
В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 Читать дальше 12 мая 2026
Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Читать дальше 11 мая 2026
Без суперсил, магии и сывороток: 5 доказательств того, что Черная Вдова — самый сильный супергерой в «Мстителях» Без суперсил, магии и сывороток: 5 доказательств того, что Черная Вдова — самый сильный супергерой в «Мстителях» Читать дальше 15 мая 2026
За эту привычку наказывали всех в Османской империи, кроме Хюррем: Сулейман не мог лишить любимую радости За эту привычку наказывали всех в Османской империи, кроме Хюррем: Сулейман не мог лишить любимую радости Читать дальше 15 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше