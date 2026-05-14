США заплатили копейки за права на фильм «Москва слезам не верит»: а ведь американцы были в восторге, когда смотрели шедевр Меньшова

История сделки, которая сначала казалась неудачной, а потом стала легендарной.

Фильм «Москва слезам не верит» в СССР долго не воспринимался как будущий хит. Его ругали за излишнюю бытовую простоту, недостоверность московской среды и «мелодраматичность».

Однако зрители проголосовали иначе: в первый год проката картину посмотрели 84,4 миллиона человек — это второе место в истории советского кино после «Пиратов XX века».

За сколько фильм продали США

Когда картину предложили американскому рынку, к ней отнеслись без особого энтузиазма. Права на прокат в США были проданы всего за 50 тысяч долларов.

Для фильма, который уже собрал огромную аудиторию в СССР, сумма выглядела скромно даже по меркам конца 1970-х.

Сколько на ней заработали

Настоящий сюрприз начался после выхода фильма в американский прокат. За один год «Москва слезам не верит» принесла прокатчикам около 2,5 миллиона долларов, сообщает дзен-канал Союз писателей России.

История трёх женщин, их карьеры, любви и разочарований неожиданно оказалась понятной и близкой зарубежной публике.

Американскому зрителю была интересна не экзотика СССР, а универсальный сюжет: взросление, самостоятельность, поиск личного счастья.

Фильм смотрели как историю о людях, а не как идеологический продукт. Именно это и обеспечило коммерческий успех.

Бонус к миллионам

Международное признание закрепил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Награду Владимир Меньшов получил позже, но именно она окончательно превратила скромно проданную картину в один из самых успешных экспортных фильмов СССР.

